初選喊暫緩／現在徵召韓？ 國民黨不同調

2019-04-08 00:21 聯合報 記者鄭媁／台北報導



高雄市長韓國瑜（中）到南投三玄宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

國民黨確定延後二〇二〇總統提名辦法。對此，已表態參與初選的新北市前市長朱立倫、國民黨立委王金平陣營皆表示「沒有回應」，但國民黨中常委與立委多表支持，認為延後通過初選辦法，可以為黨爭取更多時間凝聚黨內共識。至於要不要立刻徵召韓國瑜，黨內看法分歧。

不過，也有黨內人士質疑，黨主席吳敦義至今未明確表態「不選」總統，即使與其他太陽們會面，也不會有具體結論。

該人士認為，吳敦義始終「保留萬分之一」參選可能、未鬆口專心當抬轎者，韓國瑜、朱立倫都認為吳敦義仍有盤算，若吳敦義不明確表態「不選」，與韓、朱、王勢必沒有互信基礎；且若其他競爭者也質疑現在的作法都是在為徵召韓國瑜鋪陳，當然會覺得「那到底有什麼好談？」

中常委江碩平支持周三暫緩討論初選辦法，他強調，等大家有共識再來推動，對黨內團結較有助益，若冒然公告作業要點、時程，有人不滿意又要修，這樣不好。

中常委曾文培說，吳敦義是較客氣、圓融的人，應還是會希望和三人溝通過後，再定調初選辦法，因此周三組發會照樣提案的可能性不高；不過，韓國瑜十八日訪美回台，屆時中常會若直接通過總統提名作業要點和時程，又未將韓國瑜納入初選，七月全代會勢必有拱韓的黨代表、中常委提案重新徵召韓國瑜。

國民黨立委費鴻泰表示，為了給黨一個空間，他建議延後領表兩個月，因為「初選提名只是一個過程，目的是為贏得明年大選」；但若現在直接徵召，黨內不會和諧。