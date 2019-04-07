觀察站／初選難題 藍在運勁 綠想搓掉？

2019-04-07 23:49 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 黃國樑



國民黨主席吳敦義表示，會用耐心誠意與有意參選總統人選繼續溝通，達成堅定共識。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

政治是種藝術，往往更是詭異的藝術，初選就是不折不扣的例子。民進黨為了初選或協調，還在僵持不下，國民黨也突然將初選辦法的公告時程，「有期限」延後，兩邊都有人要搞定初選，卻也有人想要搓掉初選。

不同的是，那一頭要初選的，是個非當權派的強棒，唯有靠初選或能擠出線來；這一邊要初選的，卻是二、三號投手，只因王牌投手還有一些羈絆，初選反倒或能將他牽制出局。初選與否，竟然成了藍綠兩黨的共同的頭疼難題，大概誰都始料未及。

先不論執政黨愈來愈帶殺氣的協調，國民黨至少還處於內力運勁的階段，朱立倫要求吳朱會能「公開會談」，吳敦義回敬「四會俱延」，昨又由發言人露出風聲，初選辦法不急著通過。

路人皆知，初選辦法一旦公告了，韓國瑜被徵召之路，不僅是變窄了，更恐怕就柔腸寸斷了。

以前被認為公平正義非它莫屬的「初選」，突然成了燙手山芋，對蔡英文而言，初選意味著她的總統任期提前終結，對韓國瑜而言，初選也代表著他與明年總統一役，就此別過，除非他不顧罵名，也進來蹚初選的渾水。

很顯然，初選制度在政黨的最高選舉利益面前，並不是絕對而至高的價值，此刻的韓粉最清楚，如果真走上初選之路，結果定然不會是不領表的韓國瑜；而在民進黨支持者眼中，初選更象徵著黨的嚴重分裂。

對於政黨，真正的真理只有一個，即是勝選。初選與否，只是參選者之間彼此角力的一道可有可無的規則，民進黨若欲推出最具勝算的候選人，或許必須初選，而國民黨若要請出王牌，卻必須放棄初選。