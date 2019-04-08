言論自由日批假訊息 蔡總統：會奮戰到底

昨天是言論自由日，蔡英文總統出席「鄭南榕殉道卅周年追思紀念會」，強調假訊息正如歐洲的恐怖主義，對台灣民主自由帶來嚴峻挑戰；行政院前院長賴清德也在臉書表示，捍衛言論自由、傳承台灣民主價值，是每個人的責任。

台北市長柯文哲也在臉書發文抱怨，假新聞充斥，一堆人利用言論自由幹壞事，他就是假新聞的頭號受害者。他舉例，一篇沒有署名及消息來源的報導，說他被美方認為是「厭惡者」。這樣的假新聞被其他媒體引用，成為假新聞「弄假成真」的典型範例。

柯文哲說，如果自稱「台派」的媒體，也用假新聞等惡質手段攻擊假想的政敵，卻沒被譴責，真是言論自由最大的諷刺。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚起駕遶境，蔡英文總統到場將三尊媽祖神像請上神轎。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

鄭南榕基金會昨在金寶山墓園舉辦追思會，蔡總統致詞指出，台灣對來自外部的假訊息作戰，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，可能遭受威脅，更可能倒退，必要的時候必須挺身而出，勇敢捍衛。

蔡總統也透過臉書表示，這兩天收購臉書粉絲專頁或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，引起社會不安。台灣言論自由邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解。

她表示，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，我不能接受，相信台灣人民也不能接受」，做為總統，她會堅守立場，為民主自由奮戰到底。

賴清德也在臉書表示，每年四月七日對他而言，都是很沉重的一天，鄭南榕當年提出「百分百言論自由」主張，最重要的核心價值就是台灣必須是一個獨立自主的國家。身為台灣的每一分子，都有責任和義務守護民主及確保主權獨立。