綠總統初選協調 可能打延長賽

2019-04-08 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨黨內總統初選，民進黨主席卓榮泰表示，協調小組將安排蔡、賴面對會談。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選協調期十二日截止，蔡英文總統與行政院前院長賴清德仍是兩強相爭，協調陷入僵局。為避免雙方兵戎相見，後天周三的中執會可能作出延長協調期限的決定。

依照民進黨目前通過的初選辦法，十二日協調期截止後，十三及十四日舉行電視政見發表會，隨後民調決勝負。但據了解，最近有支持者建議再延長協調期，待國民黨總統候選人出爐後，再進行民意調查，這樣一來既不改變原本的初選辦法，也可讓雙方不要馬上撕破臉，若負責協調的五人小組也認為此方向可行，可能會於本周三中執會提出，由中執委討論。

據悉，民進黨主席卓榮泰最近力促蔡賴會，希望兩人坐下來談，不過眼看協調期將於十二日截止，有支持者建議延長協調期。由於黨中央日前已宣布，若協調不成，登記初選者應進行「對比式民調」，也就是納入國民黨初選候選人，因此相關意見認為，協調到國民黨總統候選人出爐也是一個方法，不過任何意見必須經由蔡賴雙方都同意，才可能走下去。

黨內人士指出，賴已經表示願接受安排與蔡見面，協調小組也會努力邀蔡一起與會，蔡賴兩人都必須拿出誠意，才有可能讓協調露出曙光。賴清德個性很執著，蔡的個性也是「遇強則強」，因此雙方若堅持做自己，可能很難讓協調有進度，進退之間考驗兩人的智慧。

負責協調的五人小組除卓榮泰，還包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦，本周三將就協調進度向中執會報告。黨內人士認為，原本的初選期程是否繼續進行，周三中執會將是關鍵。

另目前有傳言指部分中執委將在中執會提案，將原本的初選改為「徵召」單一候選人，也有傳言指蔡總統不接受初選，總統府發聲明澄清，強調協調是初選制度的一環，總統的態度就是尊重協調小組安排，全力配合協調作業。協調期間任何放話與不實訊息，應有所節制，適可而止。