觀察站／爭得提名就得天下？選民埋單嗎

2019-04-06 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



國民黨主席吳敦義（中）四會面全暫緩，基層憂心初選機制難產。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義在總統初選公告前的「四會」破局，黨內互不信任，互爭不下的僵局不但未解，反而將陷入「亂局」，太陽也好，韓流也罷，如果以為一起將頭埋進沙裡、醬缸中，就能以拖待變，撥雲見日，恐怕小看了選民的智慧。

初選公告前安排吳韓、吳朱、吳王、吳周「四會」，為了是要回應基層要求推出最強候選人的呼聲，既然基層民意已沸騰，本應乘勢而起，但有勢無法，是坐待時機錯過。

韓國瑜推遲會面到十八日返國後，已攪亂黨中央的布局，朱立倫要求公開會談，什麼是「公開」不能談嗎？黨中央嚴拒後，朱立倫提議不如暫緩，黨中央再強硬回應不如不見，而且連吳王會、吳周會都一併延期。會面破局延期，參選人互推責任，互相指責，想不亂都不行。

初選公告前的協調還未開始就宣告破局，接下來的總統提名作業要點及時程下周三能送中常會嗎？總統初選提名作業還能如之前宣布的時程在四月十七日公告嗎？若初選作業也全部暫緩延後，要一併延到十八日韓國瑜返國後嗎？如果屆時會面再出狀況，初選還要怎麼延？

在太陽們互相猜忌、黨內互卡下，彼此互信只是更為薄弱，國民黨形象也愈為耗損。結果就是，就算最後還是辦初選，所謂初選可以找出最強候選人的公信力，已被磨損殆盡，在此情形下，最後即便有哪個太陽可以在初選勝出，藍軍支持者和中間選民還會有多少期待？

國民黨太陽們為了黨內總統初選提名機關算盡，彷彿以為爭得提名就爭得天下，但又有誰說選民一定要埋單？雖然黨章沒有黨代表連署要求召開臨時全代會的規定，但一旦基層支持者的民意掀鍋，縣市長、立委及直選的縣市黨部主委相繼表態，若黨中央再無能主導大局，國民黨基層運作七月二十八日前召開臨時全代會直接決定總統提名候選人，恐充滿了變數。