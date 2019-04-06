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新聞分析／無共識硬推初選 藍恐亂上加亂

2019-04-06 23:52聯合報 記者王寓中魏莨伊／台北報導

民間愛國團體舉辦「蔣公，我們懷念您！」活動，現場民眾喊話要吳敦義徵召韓國瑜選總統...
民間愛國團體舉辦「蔣公，我們懷念您！」活動，現場民眾喊話要吳敦義徵召韓國瑜選總統。圖／聯合報系資料照片
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國民黨主席吳敦義決定延期與新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平、前台北縣長周錫瑋的會面，藍營基層憂心在黨內無共識下硬推初選辦法，可能「亂上加亂」。據了解，黨內已在研議總統提名作業要點及時程是否暫緩送本周三（十日）的中常會通過，原訂十七日的公告作業也有可能延後。

國民黨副發言人蕭敬嚴昨天強調，組發會仍依過去期程，即與四年前相同，進行總統初選作業要點相關程序中。

但據了解，在吳韓、吳朱、吳王、吳周「四場會談」都喊卡延期後，加上民進黨的總統提名也仍未明朗，因此國民黨也將靜觀其變，有可能延後總統初選提名作業的時程，至於是延後一周送中常會，還是等韓國瑜十八日返國，相關會面進行後再送中常會，還要再觀察。

中常委江碩平昨天表示，他認為總統提名作業要點本周三送中常會先暫緩一下比較好。另一位不具名中常委也認為，吳敦義應與韓國瑜等先談一談，總統提名要點暫緩，中常會是可以考慮。

台北市議員王鴻薇也透過臉書強調，「民進黨亂，國民黨不能亂」。她表示，民進黨因為提前通過初選辦法，導致騎虎難下，國民黨不能重蹈覆轍，呼籲中常會應延後通過總統初選辦法，周詳地討論後再行公布，替國民黨的勝選爭取更多籌碼。

不具名中常委直言，如果多數黨意都要徵召韓國瑜參選總統，就是在等韓國瑜「一句話」，總統初選提名公告作業延到十八日以後，根本不是問題，即使公告延後，七月廿八日召開全代會通過總統提名候選人的最後時程也不會受到影響，因為只要韓國瑜接受徵召，初選已不是重點，除非韓真的不選二○二○。

此外，傳出有國民黨內青壯派民代醞釀敦請前總統馬英九出面，協助協調黨內總統初選爭議，但馬英九因挺朱立倫選擇迴避。馬英九辦公室發出新聞稿表示，馬英九一貫的立場是尊重初選制度，結果出爐前不介入，也不會支持特定人選，對於出線者則會全力支持，目前不存在「挺誰」的問題。

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