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韓國瑜是否參加2020總統大選？ 幕僚8字回應

2019-04-06 21:20聯合新聞網 綜合報導

高市觀光局長潘恒旭分析韓國瑜是否參加2020總統大選。 聯合報系資料照片／記者楊...
高市觀光局長潘恒旭分析韓國瑜是否參加2020總統大選。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
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2020總統大選迫在眉睫，各個政黨極力推薦黨內最強候選人出馬參選。韓國瑜在去年九合一選舉期間，已成功在全台掀起一股「韓流」旋風，如今上任高雄市長三個多月，聲勢持續看漲。國民黨支持者也力拱這位政治明星選總統，甚至不排除以「徵召」方式推舉韓國瑜。對此，曾幫韓國瑜打下漂亮「空戰」的高市觀光局長潘恒旭說，「為了贏，都可以解決」。

根據「ETtoday新聞雲」報導，潘恒旭接受訪問時表示，目前國民黨的態勢就是「誰能贏，就派誰打」。他透露韓國瑜一開始也沒那麽想參選高雄市長，「但黨要你戰、你還是得戰」。目前國民黨總統初選波瀾不斷、「四大太陽」提名協調破局，潘恒旭認為情況之所以這麼複雜，是因為有太多人角力，但只要透過時間，再複雜的事，「為了贏，都可以解決」。

被問到「韓家軍」對於韓國瑜是否參戰2020總統大選有何意見，潘恒旭回答說，韓陣營尚未正式討論過這件事，且目前也不是討論這個問題的合適時機。雖然這番話符合韓國瑜「堅持不考慮二○二○」的立場，然而去年韓國瑜原本也不規劃參戰高雄市長一職，有此可見，最後韓國瑜到底會不會主動或被迫下決定選總統，或許就像潘恒旭說的那樣，「四月下旬後也許就會有答案。」

而多次為韓選總統發言的高市府觀光局長潘恒旭，在清明節後「封口令」解禁後，以中國明朝開國皇帝朱元璋的策略「高築牆、廣積糧、緩稱王」回應，認為韓國瑜若要參選要做好這三件事，也就是「累積自己實力、團結與事緩則圓」，以目前態勢看來，選不選最快會在美國行返台後的四月下旬決定。

潘恒旭韓國瑜總統大選
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