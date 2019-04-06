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蔡英文大談懂承擔 前立委狠酸「老娘不提當年勇」

2019-04-06 09:50聯合新聞網 綜合報導

總統蔡英文。 本報資料照
總統蔡英文。 本報資料照
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總統蔡英文在4日晚間，在LINE帳號貼出舊照片，發出「因為有你，英為台灣#1」特輯，文中強調她2008年接任民進黨主席，是比任何人都願意承擔的表現。對此，前立委沈富雄認為蔡英文此舉顯示她選情告急，直說「講承擔有什麼屁用？」世新大學副教授游梓翔則認為，前副總統呂秀蓮可能會氣死，畢竟呂當初坐過牢、挨過子彈，仍繼續忍辱負重。

蔡英文文內提及，「我從來沒有忘記2008年，當沒有人願意承擔的時候，我接任民進黨黨主席，從不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席，帶領著對我而言像是家人一樣的同志們，從廢墟中站起來，重返執政。從摔落谷底到堅持改革，要講承擔，我相信，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸。12年來，蔡英文沒有辜負過民進黨，我會繼續拚，大家為台灣作伙繼續拚」。

對此，在政論節目「少康戰情室」中，沈富雄表示，「老娘不提當年勇」，蔡英文現在拿當年勇出來炫，可見她的選情危險，已經技窮，直說「講承擔有什麼用，大家都會承擔，我15歲就憂國憂民，就對天下承擔了你知道嗎，有什麼屁用？」 

沈富雄說，蔡英文對民進黨而言只是客卿角色，她帶領民進黨走出谷底，也任職一屆總統，民進黨已經還給她了，他表示，只有陳水扁是與民進黨淵源深、長年有貢獻的人，其他可當總統的都擦身而過罷了。

游梓翔則表示，如果蔡英文說「賴清德沒有我懂承擔」，這樣還能讓人信服，但她強調是任何人，「我要是呂副總統我一定氣死了，我牢都坐過了對不對，而且當時還覺得2顆子彈是打我的，我都繼續忍辱負重，結果你現在告訴我，你比任何人，任何人這個很危險」。

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