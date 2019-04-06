朱立倫：不再溫良恭儉呆 讓綠吃乾抹淨

爭取國民黨總統提名的新北市前市長朱立倫（左二）說，國民黨不會再溫良恭儉「呆」。 記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

新北市前市長朱立倫昨到頭寮、慈湖謁陵，呼籲蔡英文總統，停止操作意識形態對立，面對民進黨整肅清算，朱立倫強調，國民黨不會再「溫良恭儉呆」下去，讓民進黨吃乾抹淨。

朱立倫昨參觀慈湖兩蔣文化園區，他指出，二○○六年他任桃園縣長規畫兩蔣文化園區，三年後完工，慈湖每年遊客數從原本的一百萬人次成長三倍多，超過二百五十萬人次，蔡英文政府上台後，遊客人數直線下滑，去年跌到七十五萬人次，對大溪的觀光經濟產業發展，造成嚴重衝擊。

朱站在「傷痕與再生」的蔣中正銅像前呼籲蔡總統，停止操作意識形態對立，別再讓任何一個台灣人，需要為了自己的認同而受傷。

朱立倫說，台灣是自由多元的社會，有許多人懷念蔣前總統，也有人不認同蔣前總統，卻看不到蔡政府對認同衝突做出什麼努力。不僅如此，促轉會、黨產會、中選會、ＮＣＣ這些所謂的「獨立機關」，都爭先恐後、迫不及待、張牙舞爪地為民進黨服務，貫徹整肅清算。

朱立倫強調國民黨不會再「溫良恭儉呆」下去，讓民進黨吃乾抹淨，若國民黨重返執政，絕對會推翻像是「卡死和平條例」這種違憲作法。

有關吳朱公開會談，國民黨昨上午表示不會公開，事後會由文傳會發新聞稿說明內容。朱立倫被問及此事時表示，沒接到當初和他聯絡的國民黨祕書長或副主席的電話，認為這只是文傳會的說法。

媒體問朱立倫，如果和吳在不公開的情況下會面，會不會擔心被勸退，朱回應「所以我就說公開是最適合的方式嘛」，因為他的立場從頭到尾都非常清楚，國民黨要團結爭取二○二○總統、立委選舉勝選；如果會面時要他再多講一些，每個字、每句話都可公開。