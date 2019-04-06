鄭文燦：蔡賴協調高難度 無法預設劇本

桃園市長鄭文燦在專訪時談及蔡賴之爭的協調，形容是政治上高難度考驗。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統提名初選出現蔡賴之爭，黨內對要不要初選，出現不同聲音。身為五人協調小組的桃園市長鄭文燦，二日接受聯合報專訪表示，以往經驗，有初選的選舉都輸，但協調「是高難度的考驗」，除非協調不成，不然還是盼能協調。

鄭文燦受訪表示，他當市長後一直支持小英，賴清德宣布參選初選，「完全是新的狀況」，但黨內總統提名已非蔡賴兩人的事，由於時間緊迫，目前五人小組與黨中央正緊鑼密鼓與蔡、賴雙方討論，「現在無法預設劇本」。

「民進黨這次遇到黨內很大的政治危機」，鄭文燦說，黨內有初選機制，他不會因這樣而否定初選。但根據以往經驗，有辦初選的結果都是輸的，例如前總統陳水扁第一次當選沒初選，二○○四年連任沒初選，小英二○一二有初選結果敗選，二○一六勝選沒初選。

鄭文燦還提到，二○○五年，南投縣長林宗男爭取連任，遭遇時任立委蔡煌瑯的挑戰，雖然蔡初選勝出，卻敗給國民黨的李朝卿，同樣在二○○一年，當時台中市長的張溫鷹爭取連任，遭遇當時立委蔡明憲的挑戰，蔡初選贏了，卻敗給國民黨胡志強。鄭表示，簡單來說，有初選都輸。

是否意指不樂意見到初選？鄭文燦說，賴清德訴求典範初選，希望初選能夠帶來團結、不要有火花，但他憂心，依以往黨內經驗，初選負擔會很重且成效沒有很好，還是盼能在協調階段達成共識，鄭直言「協調是政治高難度的考驗」，得用歷史高度決定此事。

對於目前黨內陸續有公職與基層表達對蔡賴相爭的憂心，希望避免不必要火花因而連署，鄭文燦說，五人小組也聽見這樣的聲音，會據實向蔡、賴表達，並考慮安排兩人見面談，但依規畫時程來說，除非中執會提出調整，否則十日前要完成協調，「時間滿急迫的」。

昨天有媒體報導指鄭文燦將在下周三中執會上提案，表態支持暫停總統初選，鄭駁斥報導瞎掰，表示「要提案，為什麼我自己都不知道」。