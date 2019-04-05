親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

麻辣朱立倫連番批蔡政府 放大網路聲量

2019-04-05 00:19聯合報 記者王寓中、鄭媁、洪敬浤王敏旭施鴻基／連線報導

新北市前市長朱立倫近日加大火力，頻對時事議題發表看法。圖／聯合報系資料照片
新北市前市長朱立倫近日加大火力，頻對時事議題發表看法。圖／聯合報系資料照片
分享
對於法務部前部長邱太三日前被爆涉及關說疑雲，以及陸委會主委陳明通「禽獸說」與國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）開罰媒體事件，朱立倫連日砲火猛烈，痛批蔡英文政府「根本荒腔走板、亂七八糟」，他更向蔡總統喊話：「妳不要再耽誤人民，不要再耽誤台灣！」

朱立倫近日加大火力，頻對時事議題發表看法，包括主張當選後，將邀中國大陸國家主席習近平在金門會談，發表和平宣言；重啟核四、自由經濟示範區；以及在愚人節自嘲「阿嬤告訴我，我的民調第一名」等，引來不少網友評論；近期還推出「我當總統」系列，拋政見、直播互動，成功創造網路話題。

根據「ＦＢ專頁儀表板」，朱立倫本周臉書談論人數突破廿三萬人，蔡總統和韓國瑜則各有廿萬人討論；該網站為提供「政治人物排行榜」，以臉書粉絲團談論人數為政治人物排名。

世新大學口語傳播學系教授溫偉群分析，朱立倫不怕碰觸爭議，積極抓住議題，等於「直球對決」，他現在的做法和柯文哲、韓國瑜有些類似，也許一開始正面評價不多，但在不怕爭議引起注意後開啟對話，下一步就是設法轉換網路能量。

國民黨總統選舉採初選或徵召舉棋不定，台中市長盧秀燕表示，高雄市長韓國瑜選總統的機率超過百分之五十，這場選戰她不會置身事外，有責任擔任協調工作，促使韓國瑜與國民黨其他太陽「搭配」以能勝選，對其他參選人她願意擔任居間協調工作。她表示，搭配是勝選的方案，而合作有很多模式，例如組閣、競選團隊組合都是。

對黨中央要求黨籍縣市長對徵召韓國瑜表態，新北市長侯友宜頗不以為然，他表示，黨內應該先制定遊戲規則，而不是既當裁判又鼓譟其他人表態，妨害他人選擇的自主意志，讓簡單的問題變得麻煩，還破壞了團結。

朱立倫早早宣布選總統，卻面對「韓流」來襲，侯友宜說，他跟朱立倫說人生要做自己，想想為什麼要選舉，要回到參選服務的初衷，不然就不要選，心頭抓定就不用怕。至於如何幫老長官的忙？侯說，把新北市政做好，就是自己對朱最大的幫助。

韓國瑜朱立倫侯友宜盧秀燕總統大選
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

周日「吳朱會」朱立倫出招 要求公開會談

2019-04-04 23:32

韓國瑜單挑賴清德：2個令狐沖直球對決

2019-04-04 23:57

柯文哲：藍綠夾殺 第三勢力很難

2019-04-05 00:22

蔡英文、賴清德到農村 像選舉造勢大會

2019-04-05 00:05

大甲媽遶境 「總統級」大咖搶曝光

2019-04-04 23:57

新聞眼／吳朱會攤牌？還是以拖待變？

2019-04-04 23:51

蔡總統LINE發老照片 談「何謂承擔」

2019-04-04 23:41

話中有話？卓榮泰臉書貼「照步來很難嗎？」

2019-04-04 23:00

總統提名 朱立倫指與吳敦義沒有溝通問題

2019-04-04 22:32

韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44

影／朱立倫十八個字展決心與黨主席見面公開展團結

2019-04-04 19:15

影／遲不表態讓藍綠「活該」緊張 柯文哲：我有時頑皮

2019-04-04 18:20

蘇嘉全要當小英副手？ 賴清德：沒看到這條新聞

2019-04-04 17:36

不讓韓國瑜專美於前 賴清德搶農民支持

2019-04-04 17:17

把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44

賴清德：韓國瑜在劉結一面前反對一國兩制 才像令狐沖

2019-04-04 14:48

蔡英文巧遇老師翁岳生 翁迴避挺蔡造勢活動

2019-04-04 14:34

【即時短評】令狐沖的心結 韓國瑜的情義

2019-04-04 13:18

延後吳韓會真相… 韓國瑜不願被解讀「逼退朱王」

2019-04-04 13:01

觀察站／難越黨內3大山 韓國瑜受困情義枷鎖

2019-04-04 12:56

朱立倫盼：朱吳會 公開談國民黨團結之道

2019-04-04 12:53

影／韓國瑜：說不定2020大選 有更大咖跳進來

2019-04-04 12:51

韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者解讀：要吳先搞定朱王

2019-04-04 12:03

韓國瑜拒絕與吳敦義4月5日會面 謝龍介：正確決定

2019-04-04 11:53

韓國瑜延後見吳敦義 避免被解讀逼退朱王

2019-04-04 11:42

韓吳會延期舉行 朱立倫倡朱吳會公開談團結

2019-04-04 11:36

蘇嘉全傳離開立法院 許智傑推測可能是2020副手人選

2019-04-04 11:22

特赦阿扁深綠回歸 謝龍介：蔡柯配變成最佳選項

2019-04-04 11:17

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

2019-04-04 01:11

賴清德：蔡賴會只會討論初選程序

2019-04-04 00:13

新聞解讀／韓國瑜拒成擋箭牌？等累積能量？

2019-04-04 00:11

韓國瑜：等和吳敦義見面後 心裡話攤開講…

2019-04-04 00:07

吳韓會突延後 韓國瑜：沒意願參加初選

2019-04-03 23:58

若當總統 賴清德：加速推動AI、積極開放政府

2019-04-03 23:48

「賣水果不會解決我們的問題」 柯文哲酸韓國瑜

2019-04-03 23:39

假如賴清德真的贏了初選 小英會怎樣呢

2019-04-03 09:20

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 09:04
看更多

熱門文章

韓國瑜、郭台銘PK選總統 他辦票選結果出乎意料

2019-04-04 16:31

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

不敢生變沒人可生 一張表看台灣人口危機

2019-04-04 11:08

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

2019-04-04 14:28

孫大千：民進黨用人黨國不分 大演「全家就是我家」

2019-04-04 09:10

禁核食 柯文哲批台灣是弱智國家「不服氣來辯啊！」

2019-04-04 14:54

陳明通的禽獸論惹議 王丹：這不是基本的價值觀嗎？

2019-04-04 08:04

「不怕關的最大！」 扁踩紅線嗆抓我 龍介仙：和小英合演一齣戲

2019-04-04 09:00

倫敦政經學院地圖爭議 林飛帆：遺憾校方決定

2019-04-04 17:19

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

【即時短評】令狐沖的心結 韓國瑜的情義

2019-04-04 13:18

獨／總統視察嘉義基地 F-16第二位女飛官曝光

2019-04-04 19:51

首登F-16V戰機、慰勉空軍嘉義聯隊 總統：國土主權寸土不讓

2019-04-04 12:08

中共自由航行被批敵我不分 謝龍介：打下來就能說服我

2019-04-04 11:31

陸航UH-1H服役近50年 汰除沒除役儀式令人憾

2019-04-04 09:23

獨立機關不好過！主委詹婷怡、陳英鈐掰了 只有「顧皇帝」穩坐大位

2019-04-04 08:00

【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57

共機越中線財神爺年初就知道 北港武德宮國運籤神準

2019-04-04 12:37

美軍駐台AIT大方說 華美斷交後首位駐台陸戰隊員是他

2019-04-04 14:52

韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者解讀：要吳先搞定朱王

2019-04-04 12:03

影／出訪美國 韓國瑜：可能會與退休大使節見面

2019-04-04 04:39

韓國瑜拒絕與吳敦義4月5日會面 謝龍介：正確決定

2019-04-04 11:53

總統說不怕國際軍火商威脅 林濁水：語見玄機

2019-04-04 15:14

傳高市3首長選立委 葉壽山：做好每一天工作

2019-04-04 14:09

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44

他要韓國瑜勇敢選總統 時代給的抉擇很清楚

2019-04-04 11:41

蘇嘉全傳離開立法院 許智傑推測可能是2020副手人選

2019-04-04 11:22

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46

黑鷹進駐汰除8架S-70C 空軍救護新機籌購撤案

2019-04-04 09:56

李登輝秘錄 楊尚昆許諾不會對台動武

2019-04-04 07:31

話中有話？卓榮泰臉書貼「照步來很難嗎？」

2019-04-04 23:00

蔡英文巧遇老師翁岳生 翁迴避挺蔡造勢活動

2019-04-04 14:34

陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫

2019-04-04 15:55

韓流引發朝野賣水果攻防戰 林濁水：彷佛回到農業社會

2019-04-04 14:02

韓國瑜談就職百日 為90萬票的希望急得不得了

2019-04-05 00:07

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

賴清德：韓國瑜在劉結一面前反對一國兩制 才像令狐沖

2019-04-04 14:48

把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top