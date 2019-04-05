麻辣朱立倫連番批蔡政府 放大網路聲量

新北市前市長朱立倫近日加大火力，頻對時事議題發表看法。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對於法務部前部長邱太三日前被爆涉及關說疑雲，以及陸委會主委陳明通「禽獸說」與國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）開罰媒體事件，朱立倫連日砲火猛烈，痛批蔡英文政府「根本荒腔走板、亂七八糟」，他更向蔡總統喊話：「妳不要再耽誤人民，不要再耽誤台灣！」

朱立倫近日加大火力，頻對時事議題發表看法，包括主張當選後，將邀中國大陸國家主席習近平在金門會談，發表和平宣言；重啟核四、自由經濟示範區；以及在愚人節自嘲「阿嬤告訴我，我的民調第一名」等，引來不少網友評論；近期還推出「我當總統」系列，拋政見、直播互動，成功創造網路話題。

根據「ＦＢ專頁儀表板」，朱立倫本周臉書談論人數突破廿三萬人，蔡總統和韓國瑜則各有廿萬人討論；該網站為提供「政治人物排行榜」，以臉書粉絲團談論人數為政治人物排名。

世新大學口語傳播學系教授溫偉群分析，朱立倫不怕碰觸爭議，積極抓住議題，等於「直球對決」，他現在的做法和柯文哲、韓國瑜有些類似，也許一開始正面評價不多，但在不怕爭議引起注意後開啟對話，下一步就是設法轉換網路能量。

國民黨總統選舉採初選或徵召舉棋不定，台中市長盧秀燕表示，高雄市長韓國瑜選總統的機率超過百分之五十，這場選戰她不會置身事外，有責任擔任協調工作，促使韓國瑜與國民黨其他太陽「搭配」以能勝選，對其他參選人她願意擔任居間協調工作。她表示，搭配是勝選的方案，而合作有很多模式，例如組閣、競選團隊組合都是。

對黨中央要求黨籍縣市長對徵召韓國瑜表態，新北市長侯友宜頗不以為然，他表示，黨內應該先制定遊戲規則，而不是既當裁判又鼓譟其他人表態，妨害他人選擇的自主意志，讓簡單的問題變得麻煩，還破壞了團結。

朱立倫早早宣布選總統，卻面對「韓流」來襲，侯友宜說，他跟朱立倫說人生要做自己，想想為什麼要選舉，要回到參選服務的初衷，不然就不要選，心頭抓定就不用怕。至於如何幫老長官的忙？侯說，把新北市政做好，就是自己對朱最大的幫助。