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韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

吳韓會突延後 韓國瑜：沒意願參加初選

2019-04-03 23:58聯合報 記者王寓中鄭國樑蔡孟妤／連線報導

國民黨主席吳敦義昨天上午才表示，五日下午將在台北和高雄市長韓國瑜見面討論選總統的意願，但韓國瑜下午就致電國民黨副主席曾永權，提出因籌備十日訪美業務，希望改在十八日返國後再見面。已多次表達不考慮二○二○的韓國瑜，昨晚甚至透過高雄市新聞局長王淺秋表示，「目前完全沒有意願參加國民黨內總統初選」。

針對「吳韓會」突然延後，王淺秋轉述韓國瑜回應表示，一方面是美國行之前行程很緊湊，回國後再談比較適合，另一方面韓國瑜也和黨中央報告，目前二○二○總統大選並不在他現階段規畫之中，完全沒有意願參加國民黨內總統初選，希望黨中央先與其他候選人談，並為了國民黨的團結和中華民國的未來評估。

究竟選不選總統？高雄市長韓國瑜（左）表示，等和國民黨主席吳敦義（右）見面後，把心...
究竟選不選總統？高雄市長韓國瑜（左）表示，等和國民黨主席吳敦義（右）見面後，把心裡話都攤開來講，再來跟大家報告。 記者劉學聖／攝影、聯合報系資料照片
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吳敦義昨天也說，會分別在七日、八日和新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平見面，另外和前台北縣長周錫瑋在七或八日見面，就黨內總統提名初選交換意見。

最遲五月初該決定

國民黨目前仍訂四月十日送中常會通過總統提名作業要點和時程，四月十七日進行公告，正式啟動總統初選提名作業，吳韓會推遲後，總統初選公告時程是否延後，受到注目，但黨內指出，在此情形下再做任何時程或要點內容的更動，將引發更大質疑。根據初選時程，公告後的領表和連署時間有近一個月，韓最遲四月底、五月初就應對是否參加初選，做最後決定。

吳依原計畫會朱王

國民黨發言人歐陽龍表示，雖然吳韓會推遲，吳敦義仍將依原計畫與朱立倫、王金平、周錫瑋見面，地點都在中央黨部，陪同會面的還有副主席曾永權及郝龍斌。

有藍營人士認為，吳敦義先見韓國瑜，之後才與朱立倫、王金平見面，會被認為是勸退，韓知道後，可能怕因此影響黨內團結，希望黨中央先聆聽其他人選的聲音。

吳敦義昨天上午率國民黨員到慈湖謁陵後說，要如何跟韓國瑜談選總統的事，詢問意見「腦筋還要多動一點」，看怎麼講最合適，他不擔心被拒絕，只要能為國家、為黨、為高雄、為國民服務，將心比心，大家一定會了解的。

朱強調「兩個全力」

朱立倫表示，他的立場就是「兩個全力」，如果徵召韓國瑜就大方徵召，他全力支持，全黨團結一致；如果要初選就公平初選，他全力以赴。

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