基層陳情蔡賴配 盼黨促成最佳組合

2019-04-03 16:08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



民進黨宜蘭基層民代3日到台北集體向黨中央陳情，希望民進黨推蔡英文為總統候選人，賴清德為副手，以團結本土勢力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「蔡賴配，台灣強，中共懼！」民進黨宜蘭基層民代一行十餘人3日到台北集體向黨中央陳情，希望民進黨推蔡英文為總統候選人，並邀賴清德為副手，民進黨中央則由社運部主任林展暉接下陳情書。

民進黨前宜蘭黨部主委林進財說，民進黨現在沒有分裂本錢。他呼籲民進黨要聽見基層的聲音，以「蔡賴配」為最佳組合，贏得2020大選。

蔡賴讓1加1大於2

「蔡總統在民進黨最低潮時一肩扛起敗選責任，才會有2016年的勝利。」林進財以2005年與2018年地方選舉經驗分析，，宜蘭縣於初選後都沒有良好整合，因此輸掉了縣長選舉，也輸掉了「民主聖地」，民進黨在未來2020大選沒有分裂的本錢，「蔡賴配」是民進黨最好的組合，「他們聯手才會有1加1大於2的效果。」

民進黨宜蘭縣議員劉添悟說，即使蔡英文上台後推動許多改革，讓很多人都不喜歡她。「但是她是有做事、很認真的總統。」劉添悟提到，賴清德當台南市長任內政績很好，任閣揆也付出了很多，是很認真的人。他希望民進黨可以聽到宜蘭鄉親的聲音，推出「蔡賴配」團結本土選民，守護台灣主權。

初選變數仍多

林進財以美國為例，1964年民主黨候選人詹森當選美國總統，但在1968年，民主黨總統提名初選產生分裂，詹森總統即無法繼續連任，而後來推出的候選人也因黨內分裂，以些微差距敗給共和黨的尼克森，民主黨很多在詹森任內推行的政策都沒有辦法繼續推動。

不過，據媒體報導，近日民進黨黨主席卓榮泰受訪時提到，黨內有人想用初選候選人互相協調、民調之外的方式決定候選人。另外，賴清德也將於9日跟人氣正旺的「館長」陳之漢直播，在彼此動作頻頻下，民進黨總統初選目前仍存在許多變數。

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