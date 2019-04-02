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王金平會韓國瑜 談投資高雄

2019-04-02 23:59聯合報 記者鄭媁、蔡孟妤楊濡嘉游明煌／連線報導

立法院前院長王金平（左）、高雄市長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平（左）、高雄市長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統初選爭議延燒，藍營基層繼續「拱韓」，國民黨啟動「非正式溝通」，黨主席吳敦義六日將赴高屏地區，是否順勢「吳韓會」，與高雄市長韓國瑜會面，引發關注。

另外，全國工業總會今天將在高雄市漢來飯店舉辦投資高雄座談會，昨晚先在漢來飯店餐敘，立法院前院長王金平和高雄市長韓國瑜都到場，兩人碰面有短暫交談，王金平表示是約韓國瑜和工總會員見面，談的是投資之事。

王金平表示，到目前為止他並未和韓國瑜談總統選舉的事，他不方便主動談選舉，如果韓國瑜有提，他才會講。

國民黨立委王金平昨天透露，吳敦義已邀約他八日去國民黨中央黨部喝茶，單獨聊一下。王金平今天將出席「投資高雄座談會」，並與韓國瑜碰面，但王低調表示，「只是場座談會中的碰頭，並不是有約。」新北市前市長朱立倫辦公室昨晚則表示，尚未收到通知。

韓國瑜十日啟程訪美，當天國民黨恰好要在中常會通過「二○二○年總統提名作業要點及時程」，吳敦義的「非正式溝通」，可能會在十日前進行，吳將與已表態角逐初選的朱立倫、王金平，以及基層勸進參選總統的韓國瑜當面溝通，提早整合各方意見。

民進黨高雄市議員昨要求韓國瑜與高雄市民簽合作意向書（ＭＯＵ），承諾絕不接受國民黨徵召選二○二○總統，韓國瑜當場拒絕。

「我怎麼能簽呢？」韓國瑜說，民進黨立委劉世芳說要罷免他，變數這麼多，政治在高雄天空紛紛擾擾，大家不覺得嗎？應該集中心力拚經濟。

韓國瑜昨被媒體問何時「吳韓會」時說，目前還沒有接到這方面訊息，如果有的話，會熱情接待吳。

朱立倫昨被問及是否擔心被勸退，他表示，並不擔心被勸退，如果要徵召韓就大大方方，不要造成黨內與韓的困擾，只要大家決定了就團結一致。

對「吳朱會」時間，朱立倫表示，兩人會面的時間還沒有敲定，吳比較忙，只要吳有空，他隨時可以。

韓國瑜王金平國民黨吳敦義
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