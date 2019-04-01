蔡賴會面？民進黨：目前無法確認

2019-04-01 14:11 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



民進黨總統初選協調期12日將到期，但蔡英文總統的協調時間尚未定案，是否會有蔡、賴共同坐下來談還有待觀察；立委林俊憲認為，行政院前院長賴清德已經與小組見過面並表達立場，對於蔡、賴12日協調期滿前有沒有必要再見面態度保留，「其實已經都表達清楚了。」

民進黨初選，5人協調小組已先與賴清德見面，但賴清德會中表達帶領黨2020勝選的意志，並重申參選是因為大眾擔心民進黨輸掉總統選舉，立委席次又大幅降低情形下，民進黨輸掉的不只是政權，甚至台灣民主和主權被挑戰，各界解讀這是定調不讓。

黨內總統初選也牽動立委布局，協調期12日將到期，各界關注蔡英文何時將與協調小組見面，羅文嘉說， 5人小組與蔡英文的協調時間還沒洽談，今天也沒有安排，因此也無法確認未來會否有蔡、賴共同坐下來談的機會。

總統府發言人張惇涵表示，初選協調一切尊重協調小組，正式會面尚待安排，總統仍以國政優先，做好總統的每項工作，相關意見，未來會在協調小組會議中充分表達。

林俊憲則說，目前協調小組沒有再約賴清德二度協調，且賴清德已經在前次與5人小組的談話中清楚表達立場，也算是正式協調，對於蔡、賴12日協調期滿前有沒有必要再見面態度保留，因為過往初選協調也會開放給候選人決定是否需要見面坐下來談，「其實已經都表達清楚了。」