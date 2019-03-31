走完初選？賴清德：番薯精神 充滿韌性

2019-03-31 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北報導



行政院前院長賴清德（右）昨回故鄉萬里，指萬里特產番薯充滿韌性，他會用這種精神為台灣做事。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 角逐民進黨總統初選提名的行政院前院長賴清德，昨回故鄉新北萬里，賴似意有所指表示，故鄉萬里最有名的特產是番薯，不論在任何環境都能生長，充滿韌性，他會用這樣的精神為台灣做事，「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」。

賴清德說，這次出來參選，不是為了個人，是為了台灣，現在台灣的處境很艱難，國際局勢變化很快，台灣面臨很大挑戰，特別是中國國家主席習近平提出「習五點」，清楚表明九二共識就是一國兩制，沒有一中各表的空間。他參選不是為了成就個人，而是要捍衛台灣的安全。

針對黨內部分人士擔心蔡賴之爭可能造成黨內分裂，民進黨有可能召開臨時全代會更改總統初選規則，賴清德表示，對民進黨的民主理念、制度很有信心，相信黨主席會妥善處理。賴並重申，他希望藉由初選進行一場君子之爭，為了國家及人民，民進黨此時更應超越個人與派系。

賴清德昨在萬里昭靈宮辦簽書會，上百名鄉親將附近馬路塞滿，廟方掛起「唯一支持賴清德參選總統」布條，大家高喊「選總統」，為賴清德加油。

賴清德強調，從小在萬里長大，父親是勞工、母親是農民，他對勞工、農民生活都有所體會。大家生活都很辛苦，但就像金山萬里生產的番薯一樣，雖然長在海邊及山坡，再怎麼辛苦也要奮鬥下去，何況「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」，這就是民主的精神，也是台灣精神。

對蔡英文總統昨在高雄表示，上任後遭受很多攻擊，很多人希望她不要再做下去，若做下去有很多既得利益的人無法得利；賴清德表示，希望大家不要互相攻擊，來場君子之爭。媒體追問「這個攻擊是指你嗎？」賴清德未回應。