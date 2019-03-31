親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
警界邁向高齡化
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

走完初選？賴清德：番薯精神 充滿韌性

2019-03-31 23:52聯合報 記者吳淑君／新北報導

行政院前院長賴清德（右）昨回故鄉萬里，指萬里特產番薯充滿韌性，他會用這種精神為台...
行政院前院長賴清德（右）昨回故鄉萬里，指萬里特產番薯充滿韌性，他會用這種精神為台灣做事。 記者許正宏／攝影
分享
角逐民進黨總統初選提名的行政院前院長賴清德，昨回故鄉新北萬里，賴似意有所指表示，故鄉萬里最有名的特產是番薯，不論在任何環境都能生長，充滿韌性，他會用這樣的精神為台灣做事，「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」。

賴清德說，這次出來參選，不是為了個人，是為了台灣，現在台灣的處境很艱難，國際局勢變化很快，台灣面臨很大挑戰，特別是中國國家主席習近平提出「習五點」，清楚表明九二共識就是一國兩制，沒有一中各表的空間。他參選不是為了成就個人，而是要捍衛台灣的安全。

針對黨內部分人士擔心蔡賴之爭可能造成黨內分裂，民進黨有可能召開臨時全代會更改總統初選規則，賴清德表示，對民進黨的民主理念、制度很有信心，相信黨主席會妥善處理。賴並重申，他希望藉由初選進行一場君子之爭，為了國家及人民，民進黨此時更應超越個人與派系。

賴清德昨在萬里昭靈宮辦簽書會，上百名鄉親將附近馬路塞滿，廟方掛起「唯一支持賴清德參選總統」布條，大家高喊「選總統」，為賴清德加油。

賴清德強調，從小在萬里長大，父親是勞工、母親是農民，他對勞工、農民生活都有所體會。大家生活都很辛苦，但就像金山萬里生產的番薯一樣，雖然長在海邊及山坡，再怎麼辛苦也要奮鬥下去，何況「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」，這就是民主的精神，也是台灣精神。

蔡英文總統昨在高雄表示，上任後遭受很多攻擊，很多人希望她不要再做下去，若做下去有很多既得利益的人無法得利；賴清德表示，希望大家不要互相攻擊，來場君子之爭。媒體追問「這個攻擊是指你嗎？」賴清德未回應。

賴清德萬里民進黨蔡英文總統大選

相關新聞

蔡賴配？何時談？ 本周協調關鍵期

2019-03-31 23:52

國民黨初選亂局 學者：這幾「咖」為何不大膽一點

2019-04-01 01:57

郭台銘選總統？學者憂「朱王」抓狂把場面弄難看

2019-04-01 01:56

新聞眼／檯面下拱賴 綠派系競爭現形

2019-03-31 23:53

柯文哲拉攏公教 恢復場館門票優惠

2019-03-31 23:53

詭譎的新系…北中流挺蔡 南流挺賴分歧

2019-03-31 23:53

蔡英文：中國進逼提一國兩制 從未讓步

2019-03-31 23:52

【即時短評】韓國瑜選不選總統 藍不急著揭面紗

2019-03-31 22:48

韓國瑜不選2020？藍綠基層高度關注

2019-03-31 22:43

韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

2019-03-31 22:32

吳敦義喊會面談初選 朱辦說配合、王辦表尊重

2019-03-31 22:26

林濁水：憲政空窗期 無關民進黨初選誰勝出

2019-03-31 19:27

韓國瑜不選總統了？ 周錫瑋：他話沒說死

2019-03-31 18:13

「郭韓配」最強組合？ 謝龍介：還沒想過這個問題

2019-03-31 17:11

韓國瑜不選2020？ 各方仍未死心

2019-03-31 16:41

賴清德回老家 強調「萬里精神」塑造不放棄的人格

2019-03-31 16:37

影／蔡英文稱任內屢屢被攻擊 媒體問「是指你嗎？」賴清德不語

2019-03-31 16:17

韓國瑜堅持不考慮2020？ 盧秀燕：馬英九也說過不選總統

2019-03-31 16:02

影／韓國瑜不選2020？賴清德：仍期待和韓來場君子之爭

2019-03-31 15:19

影／賴清德回鄉辦簽書會 自比蕃薯堅毅不屈

2019-03-31 15:12

陳菊挺蔡英文 重申台灣走在正確道路

2019-03-31 14:45

韓國瑜臉書明志 藍陷入焦慮

2019-03-31 13:07

綠委：拱韓國瑜聲量高 韓參選機率仍在

2019-03-31 12:56

朱立倫：國民黨一定要團結才有機會贏

2019-03-31 12:55

黨內：韓國瑜沒說死 與吳敦義談前都不算數

2019-03-31 12:54

觀察站／國民黨不會輕易放棄韓國瑜

2019-03-31 12:53

韓國瑜LINE貼文 國民黨：勿做太多揣測

2019-03-31 12:12

韓國瑜不選2020？朱立倫：國民黨要團結才有機會贏

2019-03-31 12:08

徵召韓國瑜？國民黨：等他黨人選確定後再決定

2019-03-31 11:58

韓國瑜不選2020？藍營：跟吳敦義懇談前一切都不算數

2019-03-31 11:56

韓國瑜不選2020？民進黨立委們不這樣認為

2019-03-31 11:54

韓國瑜臉書留言不選總統？謝龍介：大家別解讀錯誤

2019-03-31 11:42

英德之爭 黃子哲：賴清德在撩辣台妹嗎？

2019-03-31 11:39

韓國瑜2020為何仍猶豫？謝龍介：郭台銘絕對是關鍵因素

2019-03-31 09:32

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

2019-03-31 09:00

不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

2019-03-31 08:04

蔡柯配？卓榮泰：我們沒做任何考量

2019-03-31 00:19

觀察站／英德終須一戰 不如預作善後

2019-03-31 00:13

卓榮泰：蔡賴何時一起談 要再喬

2019-03-31 00:08
看更多

熱門文章

不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

2019-03-31 08:04

韓國瑜2020為何仍猶豫？謝龍介：郭台銘絕對是關鍵因素

2019-03-31 09:32

緊張！共軍殲11飛越台灣海峽中線 與我軍機對峙十分鐘

2019-03-31 19:23

北農沒賣掉阿里山茶卻說混茶 嘉義茶農怒要韓國瑜道歉

2019-03-31 12:27

翁章梁批韓傷害茶農 韓國瑜反擊：你幫農民做了什麼？

2019-03-31 13:53

建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦博士成婚

2019-03-31 19:18

上將大使李翔宙任粉專特派 竟在丹麥尋獲北伐歷史文物

2019-03-31 15:39

韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

2019-03-31 22:32

獨／親韓人士：韓國瑜不會迴避任何他應該承擔的責任

2019-03-31 11:49

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

2019-03-31 09:00

【重磅快評】恐嚇奧步用不膩 看民進黨示範什麼叫愚蠢

2019-03-31 14:31

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

2019-03-31 21:49

陸委會狂釘韓國瑜進中聯辦 他披露港澳代表吃閉門羹

2019-03-31 10:47

83歲李富城宣布參選立委 自豪「心臟可比60歲」

2019-03-31 10:50

要塞防衛戰 我針對陸用方陣系統展開採購建案程序

2019-03-31 09:58

韓國瑜堅持不考慮2020？ 盧秀燕：馬英九也說過不選總統

2019-03-31 16:02

罵韓國瑜憂「被自殺」 王鴻薇酸阿扁：回中監最安全

2019-03-31 10:41

「郭韓配」最強組合？ 謝龍介：還沒想過這個問題

2019-03-31 17:11

殲11共機踰越台海中線 學者：對美方抗議也對台施壓

2019-03-31 21:50

陸媒再發文挺韓：韓流是民進黨的「寒流」

2019-03-31 15:08

韓國瑜臉書留言不選總統？謝龍介：大家別解讀錯誤

2019-03-31 11:42

【即時短評】韓國瑜選不選總統 藍不急著揭面紗

2019-03-31 22:48

台灣人不接受一國兩制 蔡英文：全世界都支持

2019-03-31 13:41

郭台銘：選舉不能成為唯一寄託 要做實事

2019-03-31 13:17

影／蔡英文稱任內屢屢被攻擊 媒體問「是指你嗎？」賴清德不語

2019-03-31 16:17

韓國瑜臉書明志 藍陷入焦慮

2019-03-31 13:07

拚連任打經濟牌 蔡英文：股市上萬點史上最久

2019-03-31 12:47

愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51

韓國瑜晚間現身高澎同鄉會晚宴 再被高喊「總統好！」

2019-03-31 20:55

國安局四龍頭特別費曝光 局長每月3萬9700元

2019-03-31 10:05

中共轟六再出宮古海峽 與海軍艦隊聯合操演

2019-03-31 11:15

韓國瑜不選2020？ 各方仍未死心

2019-03-31 16:41

影／挺韓國瑜4年拚經濟 王金平：跟選總統是兩碼子事

2019-03-31 10:51

韓國瑜喊4年看見高雄改變 周錫瑋：相信他說到做到

2019-03-31 12:27

再買30架黑鷹直升機？陸軍否認：報導純屬臆測

2019-03-31 16:19

影／韓國瑜不選2020？賴清德：仍期待和韓來場君子之爭

2019-03-31 15:19

蔡英文指民進黨像前進的車子 換國民黨可能開倒車

2019-03-31 21:31

共機越台海中線空軍反制 距台灣仍有185公里

2019-03-31 21:31

不滿政府「時租」政策打擊租賃車 網友提案反對

2019-03-31 12:25

中共軍機越台海中線 陸委會：高度挑釁 破壞兩岸關係

2019-03-31 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top