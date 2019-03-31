蔡英文：中國進逼提一國兩制 從未讓步

總統蔡英文（前左一）昨到高雄參拜時，要支持者想看看，這些年面對中國不斷施壓，「蔡英文有沒有退讓過？」 記者林伯驊／攝影 分享 facebook 民進黨總統提名，雖然黨內希望協調人選的聲浪不斷，但賴清德已表明要走完初選，「蔡賴」初選之爭也逐漸加溫；面對深綠人士質疑處理兩岸問題太軟弱，總統蔡英文昨強調，「自己站在抗拒中國壓力的最前線」，要支持者想看看，這些年中國不斷施壓，「蔡英文有沒有退讓過？」

蔡英文表示，她堅守台灣主權從未讓步，當中國步步進逼提一國兩制，她立即回擊；但這幾年她為了台灣一路走來，卻遭受很多人攻擊，因為她若做下去，會有很多既得利益者無法得利，但她同樣不會讓步，「一定會繼續走下去」。

蔡英文昨到高雄鳳山文衡殿、哈瑪星代天宮參拜，支持者高喊「總統好！總統連任！」總統府秘書長陳菊則高喊：「起厝起一半，師傅不能換」，力挺蔡英文。

蔡英文表示，她執政以來堅守一件事，就是堅持國家主權，她問現場支持者，「壓力這麼大，你們有看過蔡英文讓步嗎？」中國壓力再大，但她從來沒有在主權問題上讓步，「不但沒讓步，當中國進逼，我們還站出來拒絕一國兩制」。

她說，中國大陸國家主席習近平一月初在「告台灣同胞書」四十周年時說，要探索一國兩制台灣方案，她馬上反映這不是台灣人能接受的，台灣人有自己的主權、價值；「在關鍵時刻出來把話講清楚」，國際也對台灣表示肯定。她最大希望是讓台灣不只是台灣海峽旁邊的一個國家，而是太平洋的國家、世界的國家。

蔡英文指出，很多人唱衰台灣經濟，但請大家看看，她當總統以來，股市上萬點時間是有史以來最久；提到年改，蔡英文承認，年改確實有些細節沒有做好，但一定要改革，她有時也會自問，年改這麼困難的事要不要退讓？

蔡英文強調，自己很用力在做事，過程痛苦，但是走在正確的道路上。她也感慨，自己為了台灣一路走來，遇到很多困難，遭受很多人攻擊，「有很多人希望蔡英文不能再做下去」，她強調，改革一定要繼續走下去，否則台灣沒有往前走的力量。