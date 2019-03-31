韓國瑜不選2020？ 各方仍未死心

2019-03-31 16:41 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



高雄市長韓國瑜是否參加總統大選，一直是輿論主要話題。韓國瑜於30日晚間在臉書明確表態不會參選2020，但學者及藍營立委認為，即使韓國瑜堅持不選，仍須面對黨中央強硬徵召的可能，以及支持者們堅持要他參選的壓力。綠營方面則語帶保留，認為韓參選與否，仍有待觀察。

韓是否參選受關注

自韓國瑜挾「韓流」之威一舉當上高雄市長後，各界就開始揣測韓國瑜是否會轉戰2020參選總統，不只是國民黨內部不斷有要徵召他參選的聲音，連同黨表態參選的王金平、朱立倫，甚至是民進黨都把韓國瑜視作假想敵。加上坊間多數民調皆指出韓國瑜支持度大於其他參選人，因此韓國瑜不斷被媒體追問相關情事，但韓國瑜對此總是語帶保留。

直至韓國瑜30日下午出席一場愛心演唱會，離去時媒體再度追問有關總統大選一事，韓國瑜突唱出一句：「我堅持不考慮2020」後便匆匆離去，留下在場媒體一陣錯愕。同日晚間，韓國瑜更於臉書、Line上貼文，表示會把高雄市長4年任期做滿，期間不會考慮其他事。此文引來王金平留言支持，卻馬上被網友調侃說，縱使韓國瑜不選，也不會轉投他們這些老藍男。

支持者仍堅持要韓選

東華大學教授施正峰指出，縱然韓國瑜表示堅持不選，仍未解決黨中央堅持徵召他參選的可能，縱然國民黨不徵召他參選，支持者們要他出來參選的壓力也絲毫不減，到時可能會再發生如2008年，前總統馬英九本來堅持不選，後來臨時參選的情況。而韓國瑜表示會把高雄市長4年任期做滿，也有可能是要引郭台銘等人出來表態參選。

國民黨立委費鴻泰表示，就媒體報導來看，他認為韓國瑜未把話說死，而且韓國瑜的支持者們仍堅持要他參選，這點韓國瑜無法迴避，人民的心聲韓國瑜必定都聽到，因此後續發展仍須再觀察。至於如果韓國瑜不參選，國民黨其他三顆太陽間的情勢會有怎樣的變化？對此他不願評論。

台灣民意基金董事長游盈隆則語帶保留，認為韓國瑜是否參選仍有諸多考量，而他不參選是否會對國民黨在2020情勢產生變化，仍有待觀察。民進黨立委林俊憲則表示，縱使韓國瑜表態不參選，但拱韓聲量依然很高，推測他最後參選的機率還是很大，除非韓國瑜打算把機會讓給郭台銘。

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