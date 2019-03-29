為蔡賴配鋪路？ 陳建仁讓位不連任

2019-03-29 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



副總統陳建仁昨在臉書發文表態不連任。圖為他出席中央通訊社社慶，向眾人揮手致意。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 投入民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨天發表新書，在新書發表會舉行前，副總統陳建仁透過臉書發表公開信，除呼籲黨內「支持蔡總統」，也宣布已向蔡英文總統表達「我的階段性任務希望明年告一段落」。陳建仁說，「這是我能為她（指蔡英文）、為台灣所做出的最好決定。」

蔡感佩陳為團結所做決定

蔡總統在臉書回應陳建仁表示，他確實是我們最好的工作夥伴，「我告訴他，我非常感佩他為了整體團隊的團結，所做出的決定，也更感慨我們必須要做這樣的努力。」

行政院前院長賴清德昨天舉行新書《用行動帶來希望》發表會。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

賴：寧輸初選也不傷害蔡

陳建仁的舉動，被解讀是為民進黨陷入分裂危機尋求解套，更為「蔡賴配」預留空間。不過，賴清德在新書發表會上，沒有回應蔡賴配問題。他一度語帶哽咽地說，「寧可輸掉這場初選，也不會傷害蔡英文總統」，他所講的話、所做的事，都希望為民進黨加分。

對於日前書摘中提及接閣揆前，曾就四項議題與蔡總統確認，卻引發「黨政人士」抨擊，賴清德說，他沒有回應，真偽留給國人去判斷。他說，書中交代的四個議題，都是真實紀錄，「執政功過是共同承擔，沒有任何切割，沒有跟總統逼宮」。

賴清德並透露，總統府秘書長陳菊及民進黨立院黨團總召柯建銘日前拜會他，他向兩人表示，民進黨需要一場君子之爭，相信蔡總統也做得到，「我們需要這場初選，這場初選是民主的必要程序，千萬不要用宮廷劇的角度來看我們」。 賴清德新書發表會，場外有署名蔡英文的祝賀花籃。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

陳憂心蔡在黨內遭到挑戰

陳建仁在信中表示，幾個月前民進黨敗選，他和大家一樣難過；兩場立委補選，他看到民進黨上下團結、永不放棄的奮戰精神，守住了席次，重建了支持者的信心，但高興才一天，黨內出現和蔡總統的競爭，他的心情頓時從欣慰轉為詫異，進而憂心。

陳建仁表示，「我很難理解，如果蔡總統勇於承擔，努力實踐民進黨的改革理念，卻因此遍體鱗傷，這時還遭到黨內挑戰，讓她無法繼續擔任國家領導人，這會向社會傳達怎樣的訊息？」

陳建仁並以自身主責的年金改革案，反彈的對象卻是蔡總統為例，直言行政院的施政也是一樣，不管院長是誰，所有的不滿都由總統來承擔。

陳建仁昨天下午參加中央社社慶受訪表示，希望給總統更大的空間，結合黨內所有力量，一起來做最好的組合。媒體追問，最好的組合是指蔡賴配嗎？他僅回應，「讓總統來考量」，尊重互相協調的結果。