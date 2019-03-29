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廢死聯盟嗆朱立倫「拿死刑換選票」是最不用功的候選人

2019-03-29 21:49聯合新聞網 綜合報導

朱立倫提出「確實執行死刑」政見，遭台灣廢死聯盟執行長林欣怡指出是為了「搶聲量」。...
朱立倫提出「確實執行死刑」政見，遭台灣廢死聯盟執行長林欣怡指出是為了「搶聲量」。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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前新北市長朱立倫自從宣布參選2020總統大選之後動作頻頻，昨（28）日又在臉書以「我當總統」為名開直播，並向選民許下承諾，若是由他當選總統，絕對落實依法行政「確實執行死刑」，還主張將會修法限縮法務部長的裁量權，要明確規範死刑的「處決期限」，引發熱議。台灣廢死聯盟執行長林欣怡公開表示，「朱立倫的種種說法，只是再次證明他是個不用功的政治人物，只想拿死刑換選票而已」，指出朱立倫就是為了「搶聲量」。

林欣怡表示，她並不意外有人會提起「處決死刑犯」的議題，她本來就預期越是離選舉越近，用死刑議題搶聲量的人就會越多，「但沒想到朱立倫這麼早就使出這一招」。林欣怡認為國民黨一直以來都拿死刑存廢來騙選票，她指出在馬英九主政時代，當時國民黨佔國會立委席次過半，是他們讓兩公約成為國內法，如今每次接近選舉，又會重提、執行死刑，質疑當時國民黨「到底有沒有看過條文，還是只是為了成全馬英九的人權聲望，騙騙國內國外？」

其次，林欣宜再提冤判的可能性，她表示目前台灣被平反釋放的每一個死刑犯，包括蘇建和、劉秉郎、莊林勳、徐自強、鄭性澤，每個個案的救援她都有參與，但民眾從來都不曾試圖救這些人的性命，只會輕巧地說，「早期司法審判比較不嚴謹，但這幾十年來進步了，而且定讞後還有補救措施」。

林欣怡擔心，朱立倫若當選後依法行政執行死刑，這些花費多年時間才得以證明清白的冤案，就會變成他手上的冤魂。林欣怡指出，台灣2006年到2015年的62個死刑定讞個案，「至少六分之一的案件判決罪證不足，實際數量還可能遠多於此。」林欣怡質疑朱立倫：「你在意嗎？」

除此之外，林欣怡也砲轟朱立倫，認為他以「全世界有超過六成以上的國家保有死刑」的說法相當荒謬，指出全世界有三分之二以上的國家已經在法律上或實務上廢除死刑，甚至在去年12月的聯合國大會上，有121個國家投票支持停止死刑執行，是歷年來最高的數字。林欣怡要朱立倫舉例時不要拿美國、日本來裝飾，他想效法的應是中國，「他們可是一年可以執行上萬人的強國呢！」

最後，林欣怡希望朱立倫不要拿民意當作藉口，由中央研究院社會學研究所名譽教授瞿海源所做出《廢除死刑正反意見：台灣實證》研究報告指出，「若有更多對於死刑的知識以及替代措施選項，民眾不會必然選擇死刑」、「69%的人對台灣司法公平性缺乏信心，54%的人不相信死刑判決，然後說民意都支持死刑？大家不會覺得怪怪的嗎？」因此林欣怡最後打臉朱立倫，認為他的種種說法，只是再次證明他是個不用功的政治人物，只想拿死刑換選票而已，根本不管大家真正的擔憂。

死刑朱立倫總統大選廢死國民黨

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