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九合一到2020像齣戲 沈富雄：藍贏上集，下集它勝

2019-03-29 11:23聯合新聞網 綜合報導

民進黨前立委沈富雄。聯合報系資料照片
民進黨前立委沈富雄。聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜人氣紅不讓，許多支持者和藍營人士都力拱他出馬參選2020總統大位。前民進黨立委沈富雄在上節目時就分析說，從去年九合一大選到明年（2020）的1月11日，這是一齣連續劇，韓國瑜在這齣戲的角色則是主角兼導演，而這齣戲的上集是國民黨贏了，下集國民黨會乘勝追擊，因此大贏的可能性非常大。

沈富雄上中天《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜就像一隻鯰魚又鑽又跳讓人抓不住，但這樣的效果還沒充分發揮，頂多只是讓國民黨這桶「沙丁魚」稍微會動一下，但體質上並沒有跟著韓國瑜變成鯰魚，生命力沒有完全回來。沈富雄還形容韓國瑜不只像鯰魚，還像虱目魚、土虱，因為土氣夠、能接地氣，所以民進黨現在就是將韓國瑜看成是國民黨的總統候選人。

沈富雄認為以目前的聲勢，韓國瑜可能會成為明年以後的總統，如果不是的話民進黨不會這樣頻打韓國瑜。他解釋說如果出訪港澳深廈的不是韓國瑜，而是侯友宜、盧秀燕等藍營縣市長，民進黨雖然仍然會打，但不會打的像對付韓國瑜這麼猛烈。

為何韓國瑜是主角兼導演？沈富雄說因為國民黨沒本事主導這齣戲，而韓國瑜就像一尾泥鰍，出訪後自己演，越演越有趣，而北京的角色則是製片兼半個導演，因為大陸對台政策的劇本早已寫好，但碰到韓國瑜所以劇本則要做某種程度的修改。

不過沈富雄認為韓國瑜有很多特點是北京不喜歡的，例如韓國瑜是口才很流利的「中華民國派」，這也讓大陸許多網友到沈富雄的臉書留言表示如果讓韓國瑜當選後，「中華民國派」起碼會讓台灣的壽命往後再延8年。

韓國瑜沈富雄

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