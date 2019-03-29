初選遲未定 謝龍介分析民調斷言：國民黨會輸！

2019-03-29 11:00 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜昨結束港澳深廈拚經濟之旅，中午返抵高雄機場，上百名韓粉拿著國旗齊聚機場迎接，高喊要韓選總統。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統提名機制遲遲未定，除了「徵召」，黨主席吳敦義更在前（27）日拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參與總統初選說法，希望靠韓國瑜打贏選戰。但是謝龍介對此卻表示憂心，認為若只靠一個韓國瑜，這場選戰打到最後，國民黨會輸。

謝龍介在政論節目《關鍵時刻》針對美麗島電子報公布的最新民調提出看法。在該民調中，柯文哲並未被邊緣化，民調僅落後韓國瑜4個百分點，因此2020可能出現藍、綠、白三強鼎立的態勢。但是謝龍介則表示，雖然韓國瑜的民調看似最高，但是「三腳督」的情況下，他斷言國民黨會輸。

謝龍介在政論節目發表總統選舉的看法。圖擷自 YouTube 分享 facebook

謝龍介指出，國民黨原先的社會滿意度便不高，好不容易在去年九合一大選中藉由韓國瑜將聲量拉抬起來。但因為國民黨的總統初選機制遲遲未定，將會導致韓國瑜的支持度不變，但國民黨的滿意度下降。他進一步指出，柯文哲儘管「再怎麼不礙事」，民調至少20%起跳，如果保持現況，大約25%便有機會輸贏。而綠營的民調也是25%，再加上韓國瑜的30%，全部也才80%。亦即尚有20%的民眾未表態，而這便是選戰輸贏的關鍵。

但是現在國民黨因為連初選機制都尚未敲定，更遑論選舉部隊的成立。「猛虎難敵猴群」，單靠一個韓國瑜，再加上屆時地方可能發生棄保，柯文哲的票較有可能灌到綠營手上，謝龍介斷言：國民黨會輸！