賴清德今發表新書 籲初選組織不動員

行政院前院長賴清德（左）昨天出席嘉義扶輪社社慶活動，致贈新書「用行動帶來希望」給扶輪社員。 記者李承穎／攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德今天發表新書，並說明自己的參選理念。對於宣布參選，總統蔡英文與總統府秘書長陳菊事前不知情，賴日前接受遠見雜誌專訪時表示，參選讓黨內同志為難，他很抱歉；他的初選也將延續競選台南市長連任時的五不策略（不設總部、不插旗，不設宣傳車、不辦造勢活動，不設看板），希望個人不必表態、不必選邊站、派系休兵、組織不用動員，將黨內衝擊降至最低。

獨派團體昨大動作出面挺賴清德代表民進黨參選總統，總統府前資政吳澧培公開力挺賴清德，相信賴會選贏初選，他並呼籲蔡總統不要連任，否則若選不上，會把台灣也一起輸掉。台灣社社長張葉森說，本土社團已有共識，希望民進黨中央辦理總統候選人初選，公平、公正、公開，民調也要避免被外力操弄。總統府昨晚表示，府方全心於國政，尤其在蔡總統出訪期間，不會評論民進黨黨內初選相關活動。

賴清德今天發表新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」，賴清德日前接受遠見雜誌專訪的內容昨天也曝光，賴清德說，他為台南市立委補選助選時，市民很冷漠，因此感受到「民進黨只剩一口氣」，也是這原因讓他決定參選；他登記參選那天，很多人鼓勵他，還有人感動到流淚；當然也有黨內同志擔心影響團結，這是可以理解的，因為以往民進黨的初選過程常常殺到見骨。

至於如何降低初選衝擊？賴清德說，他延續競選台南市長連任時的五不策略，希望這次初選，打一場超越個人、超越派系、完完全全為了台灣大局的初選，讓這場初選成為台灣第一場典範級的君子之爭。

吳澧培說，有人擔心賴清德出來競爭初選，民進黨會分裂，「我不曉得怎麼樣去理解這樣的邏輯」，民進黨不能有民主機制、不能有人競選嗎？他也駁斥賴清德沒有國際觀的說法，強調賴清德做過國會議員、市長，而美國總統川普都沒有做過，但民主政治還是正常運作，那是團隊的問題，而不是哪個人懂所有事情才能競選。