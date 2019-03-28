國民黨內初選變數多 朱立倫：望盡速確定

2019-03-28 14:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



前新北市長朱立倫28日觀賞吉卜力動畫展受訪表示，希望黨中央趕快確定初選方式，不要一下徵召式初選，一下初選式徵召，需要早點定案。如果要徵召韓國瑜，朱立倫也表示歡迎，「但是要明確講出初選方式，不要一拖再拖。」

由於韓國瑜將於28日回國，朱立倫表示，希望吳敦義主席可以找大家，包括王金平院長一起談初選的問題，他說，國民黨最重要的是贏2020總統大選，而從民進黨的初選可以看到，賴清德是因為蔡英文沒有答應他「台獨」與「特赦陳水扁」兩件事才出來參選，讓民進黨總統初選「看起來只是在利益交換，不像為民服務。」

「國民黨要在2020勝選，帶領台灣民眾拼經濟。」，朱立倫呼籲黨中央趕快安排與其他初選候選人見面，並討論國民黨最後決定由誰參選2020總統大選。

最喜歡龍貓

朱立倫在看展時表示，她跟女兒都有看吉卜力動畫，台灣也有很多很好的插畫家、動畫工作者，他希望台灣也可以推廣文創產業，在發展動畫產業上努力。

被問到喜歡宮崎駿動畫的哪個角色，朱立倫笑說他最喜歡龍貓，因為「長得胖胖的，看起來很沉穩，有種雍容大度的感覺。」，而女兒最喜歡《神隱少女》裡的白龍，因為白龍在面對任何困難，都非常有勇氣去面對。

朱立倫在觀賞吉卜力動畫展時表示，無論是徵召或是初選，希望黨中央儘早說清楚。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

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