妙天挺選總統？ 柯文哲：外面比我們熱心

2019-03-27 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲昨受訪時，坦言確實曾在出訪前拜會過妙天。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲至今未鬆口是否要選2020總統，但傳出訪美前密會國會政黨聯盟黨主席妙天尋求支持，妙天會幫柯連署，讓柯跨過參選總統連署門檻。對此，柯文哲昨證實確有和妙天見面，至於是否談到選總統話題，柯未正面回應，僅說「常常外面比我們還熱心」。

柯文哲表示，自己會找妙天，是因妙天和前立委徐欣瑩、北市客委會主委徐世勳姊弟很好，自己不是和妙天有直接關係，而是和徐家姊弟比較好，所以是間接關係。

和妙天合作是否會加分？柯文哲說，在社會上朋友要多、敵人要少，所以自己常常會拜訪很多人，跟很多人聊天。對於妙天斷言柯文哲會選總統，且說會幫柯連署，甚至稱柯會早一點宣布，柯文哲說，他都還沒有很確定的想法，「奇怪，我常在媒體上讀到計畫」。

柯文哲自己的支持者眾多，外界質疑有需要靠妙天幫忙連署嗎？柯文哲苦笑說，不要這樣子講人家，「選不選（總統），不要現在問我」。若是妙天幫忙連署，是否會支持妙天提出的立委人選？柯文哲先問「他有什麼立委人選？」隨後說「再講吧。」

實際上，隨著藍綠黨內初選熱度升高，原本被外界視為熱門人選之一的柯文哲，近來逐漸被邊緣化。對此，柯文哲說，認真做事就好了，有時候新聞是額外的，本質要做好，還是那樣子，我們還是認真做事，也不是整天都在當網紅啊。

至於是否有可能提前宣布參選？柯文哲說，「奇怪，每個人都在逼我」，為什麼每天都在問他要不要選總統，怎麼會這樣子。