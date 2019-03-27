朱立倫推「打臉投票第二彈」 問網友是否贊成金門廈門生活圈

2019-03-27 18:48 聯合新聞網 綜合報導



朱立倫積極推動與習近平的「金門會談」，要共同發表永久和平宣言。圖擷自／朱立倫臉書 分享 facebook

新北市前市長朱立倫近期積極為參選2020總統大選做準備，他指出，2015年的馬習會象徵台海兩岸從對抗轉向合作，卻在蔡英文上任後讓兩岸關係降到冰點，因此他若當上總統將會積極推動與習近平的「金門會談」，要共同發表永久和平宣言。雖然此項「和平宣言」被許多網友看衰，但他為了證明自己的政見是民之所向，在個人臉書發起投票，提問網友「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」沒想到被投票結果狠狠打臉。

朱立倫在臉書舉辦的這場投票以「贊成金門會談：贊成！開啟談話就是讚！」與「不贊成金門會談：不贊成！與中國大陸老死不相往來！」分為兩個選項，經過1天之後的票選，總共累積8.7萬個帳號投票，出呼朱立倫意料之外的是，不贊成的比率竟高達77％，還被許多網友指責為經典的誘導式題目，認為朱立倫在投票選項裡的備註偷換概念，質疑「不贊成金門會談，跟老死不相往來之間有什麼關聯」、「贊成會談，就一定可以達成和平？」

面對許多網友來勢洶洶的質疑，朱立倫也在今日於臉書發出聲明，拋出對金門會談更詳細的主張，主打創造金門、廈門為「雙門和平生活圈」，提出「四通八達」，更發起第二場投票，以「雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化，請問你贊成嗎？」為題，還直言要「反對的朋友來灌票」，並自稱為打臉投票第二彈。

目前此項投票僅發起1小時，隨即吸引1萬多人投票，這一次形成五五波拉鋸，朱立倫要為自己爭回民調。