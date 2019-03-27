親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

朱立倫推「打臉投票第二彈」 問網友是否贊成金門廈門生活圈

2019-03-27 18:48聯合新聞網 綜合報導

朱立倫積極推動與習近平的「金門會談」，要共同發表永久和平宣言。圖擷自／朱立倫臉書
朱立倫積極推動與習近平的「金門會談」，要共同發表永久和平宣言。圖擷自／朱立倫臉書
分享

新北市前市長朱立倫近期積極為參選2020總統大選做準備，他指出，2015年的馬習會象徵台海兩岸從對抗轉向合作，卻在蔡英文上任後讓兩岸關係降到冰點，因此他若當上總統將會積極推動與習近平的「金門會談」，要共同發表永久和平宣言。雖然此項「和平宣言」被許多網友看衰，但他為了證明自己的政見是民之所向，在個人臉書發起投票，提問網友「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」沒想到被投票結果狠狠打臉。

朱立倫在臉書舉辦的這場投票以「贊成金門會談：贊成！開啟談話就是讚！」與「不贊成金門會談：不贊成！與中國大陸老死不相往來！」分為兩個選項，經過1天之後的票選，總共累積8.7萬個帳號投票，出呼朱立倫意料之外的是，不贊成的比率竟高達77％，還被許多網友指責為經典的誘導式題目，認為朱立倫在投票選項裡的備註偷換概念，質疑「不贊成金門會談，跟老死不相往來之間有什麼關聯」、「贊成會談，就一定可以達成和平？」

面對許多網友來勢洶洶的質疑，朱立倫也在今日於臉書發出聲明，拋出對金門會談更詳細的主張，主打創造金門、廈門為「雙門和平生活圈」，提出「四通八達」，更發起第二場投票，以「雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化，請問你贊成嗎？」為題，還直言要「反對的朋友來灌票」，並自稱為打臉投票第二彈。

目前此項投票僅發起1小時，隨即吸引1萬多人投票，這一次形成五五波拉鋸，朱立倫要為自己爭回民調。

朱立倫在個人臉書發起投票，沒想到被結果狠狠打臉。圖擷自／朱立倫臉書
朱立倫在個人臉書發起投票，沒想到被結果狠狠打臉。圖擷自／朱立倫臉書
分享

金門朱立倫習近平總統大選

相關新聞

影／朱王逼黨表態 吳敦義再拋「特邀」韓國瑜參加初選

2019-03-27 17:44

特邀韓國瑜領表 王金平表示尊重主席

2019-03-27 17:23

吳敦義擬邀韓國瑜參與總統初選 國民黨4月10日前接觸

2019-03-27 17:20

鄭文燦談初選協調 重申「蔡賴配」只是選項之一

2019-03-27 17:15

神回「老鼠偷拖鞋 大的在後頭」 韓國瑜這樣詮釋

2019-03-27 17:06

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

徵召韓國瑜選總統？ 吳敦義：適當時間採取應有步驟

2019-03-27 16:36

辜寬敏：賴清德登記前致電 要我別批評蔡總統

2019-03-27 16:29

黨政人士：賴講「務實的台獨主義者」事先沒和總統討論

2019-03-27 16:27

賴清德新書曝光 披露蔡英文同意賴在立院主張台獨

2019-03-27 16:27

影／為選總統密會妙天？柯文哲：奇怪 每個人都逼我選

2019-03-27 16:25

吳敦義專訪：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:56

朱立倫專訪：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:53

影／王欣儀送連署書 呼籲徵召韓國瑜

2019-03-27 15:49

「徵召」或者「特邀」 吳敦義：我們會提早一點

2019-03-27 15:46

民進黨中執會通過 總統黨內初選時程延長一周

2019-03-27 15:44

徵召韓國瑜初選 吳敦義：會實地了解韓國瑜的意願

2019-03-27 14:38

藍2020人選難喬 朱立倫：別讓民進黨見縫插針

2019-03-27 14:31

談蔡賴配 陳其邁：不團結一定輸

2019-03-27 13:44

妙天要吳王配選正副總統 王金平：謝謝捧場

2019-03-27 12:50

朱立倫：金門和平宣言 不是和平協議

2019-03-27 12:19

影／王金平拜會馬英九：聊地球的事！

2019-03-27 12:18

贏初選恐害蔡英文成跛腳總統？ 賴清德：尊重總統職權

2019-03-27 12:01

【即時短評】初選若敗 蔡英文下半年訪美將成畢業旅行

2019-03-27 11:36

與馬英九談了70分鐘 王金平：聊整個地球的事

2019-03-27 11:21

挺韓國瑜選總統！北市三議員15天內拚連署800名黨代表

2019-03-27 11:10

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

訪美前拜會妙天談選舉合作？ 柯文哲：聊天歸聊天

2019-03-27 10:44

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜

2019-03-27 09:56

退休藥商三度想參選總統 義賣紀念車籌千萬保證金

2019-03-27 09:39

反對徵召領表 朱立倫：將讓綠見縫插針

2019-03-27 09:33

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

韓國瑜會國台辦主任 柯文哲：我去上海也見過張志軍

2019-03-27 00:54

朱立倫直球對決 逼吳意在逼韓

2019-03-27 00:44

「尊重朱的看法」 敏感時刻 吳敦義與大老餐敘

2019-03-27 00:41
看更多

熱門文章

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

影／韓國瑜談陳致中提告妙回「他自己怎不自首外遇」

2019-03-27 16:44

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

批陳明通和港官員見面也未公開 蔣萬安：有嘴說別人

2019-03-27 13:50

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息

2019-03-27 12:53

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊

2019-03-27 10:49

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜

2019-03-27 09:56

韓國瑜出訪所獲訂單 港媒：中共安排送禮

2019-03-27 12:13

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

中天不服NCC處分 將尋求行政救濟

2019-03-27 16:12

陸委會要訂韓國瑜條款 柯Ｐ：要管理可以，但別管太多

2019-03-27 10:53

神回「老鼠偷拖鞋 大的在後頭」 韓國瑜這樣詮釋

2019-03-27 17:06

藍主委籲黨中央徵召出征艱困選區 吳志揚：很難的抉擇

2019-03-27 11:29

綠委籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

與馬英九談了70分鐘 王金平：聊整個地球的事

2019-03-27 11:21

2020立委選舉 國民黨首波提名9位現任立委

2019-03-27 14:56

陸委會研議「韓國瑜條款」 徐耀昌：韓是樹大招風

2019-03-27 16:34

陳明通：我無法正面看待 韓國瑜一腳踏進中聯辦

2019-03-27 11:36

影／國民黨徵召2020選總統 韓國瑜：現在不在考量之內

2019-03-26 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top