韓國瑜會國台辦主任 柯文哲：我去上海也見過張志軍

台北市長柯文哲（右）昨天接見荷蘭烏特勒支(Utrecht)副市長Klaas Verschuure（中）參訪團，並和來賓一起體驗YouBike。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

蔡英文總統出訪、高雄市長韓國瑜訪陸，加上藍綠總統初選話題不斷，新聞聲量完全壓過台北市長柯文哲，媒體昨天問柯有無發現自己有被邊緣化跡象？柯坦言「差不多被邊緣化」；至於被邊緣化該怎辦？柯文哲回說「深呼吸，放輕鬆」。

柯妻陳佩琪在臉書貼文說，若哪一天媒體問她柯選總統的議題，她會回答「去多念點書」，洗衣服她處理就好。柯文哲回應，當市長後讀書時間越來越少，以前每天念五個小時，現在一天看不到五十分鐘。被問及他有跟陳佩琪談論選總統的事嗎？柯說，「她不會管我這個，不過通常我做什麼事，她都會默默支持」。

對韓國瑜率團赴陸訪問，先後與港澳中聯辦主任、國台辦主任會面，被綠營批評政治意味濃厚、城市交流變調，但柯文哲說，他上次去上海也有見到國台辦前主任張志軍；柯說，他還是定調兩岸城市交流是基礎，至於其他的是extra（額外）。

對於高雄與深圳也要辦雙城論壇，是否感覺有和台北上海雙城論壇較勁意味？柯表示，兩岸城市交流都不是壞事，各自認養幾個城市也正常。他不會有壓力，因為目前台北市在產業合作上還是以長三角作為重點，例如杭州、南京、蘇州、昆山等城市 。

今年台北上海雙城論壇預計七、八月登場，柯文哲說已經送邀請函給上海，對方答應四月派上海市台辦主任李文輝來討論。至於去年底才辦、今年是否有急迫性再辦？柯表示，通常都是一年辦一次。