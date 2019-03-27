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朱立倫直球對決 逼吳意在逼韓

2019-03-27 00:44聯合報 記者王寓中

韓國瑜參訪團一行人昨天抵達廈門，國台辦聯絡局長劉軍川（左）、福建省台辦主任王玲（...
韓國瑜參訪團一行人昨天抵達廈門，國台辦聯絡局長劉軍川（左）、福建省台辦主任王玲（右）迎接。 圖／高雄市政府提供
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為保留徵召韓國瑜參選總統的可能，吳敦義提出「徵召領表」讓他被動參加黨內初選。朱立倫昨則拋出初選公告前直接「徵召」韓國瑜參選總統，彷彿「獨孤求敗」地正面直球對決，化被動為主動，不只向吳敦義攤牌，更直接劍指韓國瑜，因為只有韓國瑜的親自表態，才能解決國民黨總統初選提名停滯不前的僵局。

朱立倫非常清楚，不管是「徵召領表」被動參加初選，抑或是初選公告後以參考式民調進行協調，主要對象都是韓國瑜，「韓國瑜門檻」確實存在，既然如此，不如開大門走大路，先捨自己的得失。

朱立倫主動放下自我，承認自我的不足，將總統提名的決定權交給吳敦義和韓國瑜，不用迂迴，不必私下，也不用密室，連參考式民調也都不必了，正面對決的結果，也讓朱能在參選人的角色外，取得為大局、為全黨設想的高度，一旦化被動為主動，朱民調支持度未嘗不可能再往上翻升。

國民黨總統初選提名之所以陷入僵局，關鍵始終在太陽們彼此不信任，而且對競爭對手的謀略，盤算到天荒地老，但韓流既不可擋，誰能將韓國瑜「造成神」，將韓國瑜一路保送到大選，「造神者」的未來，自然充滿無窮的想像。

吳敦義、朱立倫的出手，盤算的是彼此，但劍指的卻都是韓國瑜。

韓國瑜吳敦義朱立倫

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