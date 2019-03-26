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金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58世界日報 文／邱鴻安

韓國瑜訪港澳深四天(22日至25日)，不但拿下44億(台幣)的訂單，而且成為全台最熱新聞，淹沒了蔡英文訪南太平洋和柯文哲訪美的消息，蔡柯有被邊緣化的危機；從這股韓流的熱度看，台灣總統選舉的形勢已出現一個新局面：韓國瑜參選已成定局，他若參選，則為台灣政治舖下最重要的因素。

一，韓國瑜舖天蓋地的新聞意義在於：反映出「韓流」是當前最熱的政治潮流，以及韓國瑜是當前最紅的政治人物；最熱最紅使韓國瑜的參選變得順理成章，而他乘勢參選，更可能一舉贏得2020年1月11日舉行的選舉。

二，韓流的熱度能夠維持多久？這是最關鍵的問題。任何熱度都有退燒的一天，但以韓流目前的熱度看，短時間內不可能退燒，最重要的是，不可能在選舉前退燒。如果未來10個月熱度不退，韓國瑜勝選的機會就很大。

三，蔡英文在南太平洋隔海批韓，說韓國瑜見港澳兩地的中聯辦主任，「沒有報備」；賴清德放話，要韓國瑜「賣農不賣身」；台陸委會批韓國瑜，與大陸國台辦主任劉結一見面，是中共進行統戰，要台灣人留意經濟利誘背後的政治動機。韓國瑜認為，民進黨對他的攻擊都是抹黑和抹紅，民進黨賣不出台灣產品，卻扯他後腳，無聊兼無意義。但事實是，民進黨大舉批韓，反而提高了韓國瑜的聲勢；蔡英文和賴清德的批韓，反映出綠營已把韓國瑜當作總統選舉的最重要敵人。

四，韓國瑜結束港澳深廈之行，必將被卡，再無出訪大陸的機會，但韓流的熱度仍會燃燒下去，例如接著下來4月中旬的訪美，必將掀起另一高潮。

五，韓國瑜四天港澳深之行，拿到44億的訂單，再加上日前的星馬20億，總共已得64億，因此兌現了「將高雄賣出去」的承諾；就算他明年選舉之後不再是高雄市長，巨額訂單也可作為離開高雄的下台階。況且韓國瑜建設高雄的計畫(自貿區、機場、捷運和石化區)，也可以維持下去。

六，民調顯示，如果明年初的選舉由韓國瑜、賴清德和柯文哲三人角逐，韓支持度約36%，賴柯比他各少約10%，這種民調形勢顯示，韓無論是被國民黨徵召或直接參加初選，都大有可能成為國民黨候選人。

如果韓賴分別代表兩黨參選，柯文哲就有可能退出，因此選舉將成為兩黨的高度對立，成為賴清德主張的「台獨」和韓國瑜主張的「經濟」的對決；台灣選民屆時將可在「台獨」與「反台獨」，以及在「務實經濟」與「反對中共經濟利誘」之間作出抉擇。

台灣總統選舉的形勢已出現一個新局面：韓國瑜參選已成定局，他若參選，則為台灣政治舖...
台灣總統選舉的形勢已出現一個新局面：韓國瑜參選已成定局，他若參選，則為台灣政治舖下最重要的因素。 記者鄭超文／攝影、本報資料照片
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韓國瑜韓流

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