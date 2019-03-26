龍介供乎你聽／藍勸進韓綠勸退賴 兩黨初選各自表述

2019-03-26 11:57 聯合新聞網 綜合報導



謝龍介（中）。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

立委補選期間，韓國瑜助攻未能奏效，反被勸進挑戰總統大位；行政院前院長賴清德宣布投入民進黨初選，蔡賴正面對決能成君子之爭？藍營初選制度未定，綠營看似分裂，是否贏得先機？謝龍介議員陪您一起看時事觀風向。

●周二下午，鎖定聯合新聞網、聯合報直播單元《龍介供乎你聽》。