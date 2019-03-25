李佳芬以「洗衣服」妙答2020 謝寒冰推測兩含意

2019-03-25 10:50 聯合新聞網 綜合報導



李佳芬（右）說，韓國瑜現階段所有市政占滿他所有時間。圖／本報資料照片 分享 facebook

2020總統大選在即，記者不忘在港澳出訪的韓國瑜，詢問他是否參與總統，而市長夫人李佳芬在接受訪問時表示，如果韓國瑜真的有這個想法，「我會叫他去洗衣服冷靜一下」。對此，名嘴謝寒冰解讀李佳芬「洗衣服」之意，他認為若是韓國瑜參與，李佳芬一定全力支持。

李佳芬在接受專訪時表示，對於韓國瑜參選2020總統，他們夫妻倆並沒有深談過，面對主持人詢問，戰士不一定可以選擇戰場，如果真的到非選不可的氛圍，那韓國瑜該怎麼辦？李佳芬回應，我覺得這是「到那個時，抓那個棋（走一步，算一步）」，政治人物先把現有的路走好。

但如果韓國瑜真的有選總統的想法，李佳芬表示「我會叫他去洗衣服冷靜一下，洗完衣服去晾衣服」。而謝寒冰在《臉書》上發文解讀，這表示韓國瑜確實正在思考參選，而李佳芬雖然不是完成贊成，但若韓國瑜決定了她也會全力支持。

網友看了貼文紛紛回應「李佳芬有說過她是以夫為天的太太」、「光韓市長出國這兩天來看他不當，中華民國總統誰有資格當」、「其實韓國瑜若要選總統，最讓他擔心的是高雄若要再重選的話，他內心會很愧疚」、「就職還沒三個月，看到政績再來選比較好」、「政治講究實力原則」。