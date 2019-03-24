非典型國民黨！ 綠分析：老招恐打不過韓國瑜

2019-03-24 01:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



高雄市長韓國瑜（右）與妻子李佳芬前進澳門。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

二○二○總統選舉，誰是民進黨最怕的對手？黨內直指高雄市長韓國瑜，因為韓國瑜「不是典型的國民黨」，其他如新北市前市長朱立倫、立委王金平或國民黨主席吳敦義，遠不如韓對民進黨帶來的威脅。但黨內也分析，蔡英文總統或行政院前院長賴清德何人出線，會出現截然不同的發展。

黨內人士表示，不管是蔡或賴，韓國瑜無疑會是民進黨頭號對手，值得觀察的是台北市長柯文哲的動向。有人評估，假設賴清德代表民進黨選總統，柯文哲跳下來選總統的可能性大增；若是蔡總統尋求連任，綠白合作保有可能性，柯不見得會選。

從選票結構來分析，黨內人士說，賴清德對上韓國瑜、柯文哲所形成的「三腳督」，柯會把反國民黨的年輕票吸走，票還是不夠，柯必然會大舉批判新潮流，賴清德本身是新系，將遭嚴峻挑戰。若是蔡英文代表民進黨，有望守住相當比例的年輕、改革及公民團體的票源，在此情況下，柯未必會投入明年總統這一局。

黨內人士分析，韓國瑜掀起的「韓流」效應令民進黨頭痛，因為韓國瑜不是典型的國民黨，光靠過去打國民黨的招數，是不足以對韓造成威脅。

據了解，針對不同的對戰組合，民進黨內部也有做過沙盤推演，以韓的威脅性較大，其次是朱立倫。黨內初選部分，蔡英文連任有執政包袱，民進黨先前也是以蔡連任來假設各種狀況，賴清德登記初選之後，黨內憂心的，不光是打不打得過國民黨，或柯參選的因素，還有內部整合等問題。