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初選玩真的？ 藍評估賴清德：更難對付

2019-03-24 01:10聯合報 記者王寓中／台北報導

登記參加民進黨總統初選的行政院前院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
登記參加民進黨總統初選的行政院前院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選中，蔡英文總統對上行政院前院長賴清德國民黨主席吳敦義等黨內太陽及高雄市長韓國瑜都對可能結果高度關切，包括吳、韓及黨內都認為，若賴清德出線代表民進黨參選總統，對國民黨的威脅更大，但更值得關注的是民進黨的聚合力，若最後協調成為「蔡賴配」，才是國民黨的最大挑戰。

吳敦義在上周三中常會特別指出，目前的大選情勢有所變化，他正在全面觀照並審視全局，此話引發黨內不同的解讀。據了解，吳敦義私下曾向親近人士分析，賴清德的參選，應是玩真的，但民進黨的聚合力也不能輕忽，如果最後民進黨內部整合成功成為「蔡賴配」，將對國民黨造成很大的挑戰。

親近吳的人士指出，蔡英文的執政包袱太大，賴清德雖有台獨神主牌質疑，但和蔡英文相比，賴清德各方面的條件及新潮流的選戰能力，將更難對付。親吳人士指出，吳敦義擔心的除了總統大選，更有明年的立委選舉，因為按綠營內部的說法，賴清德若參選總統，對區域立委選情的影響至少有「十席」，這對設定過半六十席為立委勝選目標的吳而言，當然要更加謹慎評估並預為因應。

據了解，韓國瑜對民進黨總統初選的可能結果，也相當關切，特別是「蔡賴配」有無可能成形，韓認為可能性相當大。

但另有藍營人士持不同看法，他表示，蔡英文總統的副手人選一直不是賴清德，賴清德很清楚蔡的個性，蔡也不會主動和新潮流妥協，因此真打的可能性高，而且最後若賴清德勝出，徹底宣告蔡英文執政路線的失敗，將累積更大且新的民意，這才是國民黨要因應的課題。

他表示，如果民進黨和稀泥，蔡英文、賴清德妥協組成「蔡賴配」，對國民黨未嘗不是一件好事，因為賴清德一旦幫蔡英文執政背了書，不只跌落神壇，選民連期待都沒有，而在賴清德「務實台獨工作者」的加持下，蔡英文的文化台獨將升級為實質台獨，兩人相加只會互相抵銷，不會加乘。

賴清德蔡英文民進黨國民黨吳敦義

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