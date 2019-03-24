新聞眼／藍詭譎、綠互爭 內憂難題怎解

2019-03-24 01:24 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



國民黨主席吳敦義（右）昨天出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，出席來賓要吳參選總統，吳敦義只有說不敢當。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

迎戰明年總統大選，民進黨已完成初選登記，確定蔡英文總統與行政院前院長賴清德兩強相爭；國民黨雖然群雄並起，卻因傳出「徵召領表」，情勢仍然渾沌。儘管藍綠終須一戰，甚至白色力量也可能加入戰局，但在「外患」之外，都要先面對可能分裂的「內憂」。

對於志在總統大位的政治人物，除非是獨立參選人，政黨初選是重要的第一關。

民進黨雖有兩人相爭，但目前還不到劍拔弩張。甚至蔡英文近日出訪，賴清德暫停公開活動表達善意，不想留下「偷吃步」話柄；昨天，黨中央五人協調小組開會建議初選時程延後一周，他也立即表示尊重。

儘管賴清德「揖讓而升」，處處流露「其爭也君子」的姿態，但若初選由他勝出，蔡英文將成為國內第一個尋求連任被挑戰出局的總統，極其難堪；而從蔡英文出訪前已展現「鬥志」，到親蔡人士的接連表態與造勢，可見她不能輸的壓力。如果最終有一方不能願賭服輸，就算表面沒有重現蘇謝爭奪二○○八的「刀刀見骨」，勢必也將產生裂痕。

國民黨初選制度「變來變去」，局面更加詭譎。去年九合一選後，國民黨情勢大好，大咖紛紛表態。但隨著「拱韓」聲浪漸高，初選方式莫衷一是，從「人人有把握」，變成「個個沒希望」，黨內心結恐已愈來愈深。

高雄市長韓國瑜昨天再被問到明年總統大選，一句「現在都不是我考慮之內」簡單帶過。但問題再不解決，就像立法院前院長王金平昨天挑明說，如今黨中央的心態已讓民眾看不下去，「這才是國民黨真正的傷」。