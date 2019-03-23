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解套！國民黨將徵召韓國瑜領表 4月中啟動初選

2019-03-23 00:01聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨擬以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜（左）「被動」進入初選，圖為韓國瑜拜...
國民黨擬以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜（左）「被動」進入初選，圖為韓國瑜拜會香港特首林鄭月娥（右）。 圖／高雄市政府提供
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民進黨總統初選提名作業已展開，國民黨提名方式仍未明朗，基層焦慮；據可靠消息來源透露，國民黨四月中啟動初選提名作業，將以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜「被動」進入初選，與新北市前市長朱立倫、立委王金平等已表態的主要參選人，透過公平的初選機制，決定國民黨二○二○的總統提名人。

全代會7月28日通過提名

朱立倫昨天表示，如果要徵召韓國瑜，就大大方方的徵召，沒有所謂「初選式的徵召」或「徵召式的初選」；如果黨中央確定要辦初選，那就「大家都來報名」，都來參加初選。截稿前王金平未回應。

國民黨中央黨部將依據過去總統提名慣例，在四月上旬將總統提名作業要點及時程送中常會審議通過，四月中旬公告，四月底受理領表並進行黨員連署，五月登記，六月完成黨員投票和民調，七月送全國代表大會通過完成提名。根據內部先前規畫，召開全代會通過總統提名的時間是七月廿八日。

李哲華：協調代替初選就此打住

之前提出「以協調代替初選」的組發會主委李哲華昨天表示，既然朱立倫、王金平都有意見，他這個建議就此打住。

但據了解，國民黨並未放棄為韓國瑜解套的想法，讓韓國瑜「被動」納入初選，目前被高層認為是可行模式。

他人代韓領表 完成連署與登記

據了解，黨內高層對如何讓韓國瑜「被動」入列，參與總統初選提名，已做好準備。由於韓國瑜不能主動領表登記參加初選，中央黨部將透過「徵召韓領表」的方式，由黨或其他人出面，代替韓領表，並完成黨員連署與登記。

黨內高層強調，一定會找出方法，在不違背主觀意願的情形下，讓韓國瑜「被動」參與初選，並且透過初選提名機制，提名最強的總統候選人。

提名作業公告後 啟動參考式民調

黨內人士指出，依照初選作業規定，「協調」機制一直存在；如果完成登記的參選人最後仍不願妥協，就是依提名辦法，採七成民調、三成黨員投票的方式，由勝出者成為總統候選人。

據了解，國民黨規畫在總統提名作業公告後，將啟動內部的「參考式民調」，把包括韓國瑜在內的主要參選人全納入，透過滾動式民調掌握誰才是最強的候選人，並以民調為依據進行協調，若能協調出一位候選人，初選作業就不必再進行。

韓國瑜國民黨朱立倫王金平總統大選

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