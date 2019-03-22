他拆解「瑜」、「德」2字 預言總統大選藍綠變化

2019-03-22 10:04 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統（左）將接受行政院前院長賴清德在黨內總統初選的挑戰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前行政院長賴清德宣布參選2020總統大選民進黨黨內初選，並在3月18日登記，投下震撼彈。相較於民進黨，國民黨內除了朱立倫、王金平有意角逐外，各界還是希望能徵召韓國瑜出馬競選。名嘴謝寒冰在臉書上幫賴清德和韓國瑜拆解名字內的字，大膽地預言賴清德到最後還是會和蔡英文一條心。

謝寒冰在自己臉書「謝寒冰粉絲團」說之前有網友幫韓國瑜的「瑜」拆字分析，認為「瑜」拆開變成王、人、一、月、刂，若把「刂」當成數字11來看，豈不是剛好是在1月11日（總統大選投票日）有1人稱王？難道是在預言韓國瑜將登上大位嗎？

謝寒冰看到網友的拆字預言，也興致勃勃地幫賴清德預言。他說「德」字拆解開後就是彳、𠂇、四、一、心，「彳是慢慢走，𠂇有輔佐與違背兩種意思，所以很明白啦，這明顯表示賴清德先前輔佐後來違背蔡英文，但慢慢走到頭來，還是會在四月跟蔡英文一條心。」謝寒冰也要大家拭目以待，看看四月時他的預測是否準確？

網友看了紛紛大讚「有才」、「寒冰哥神解析」、「這次若言中，定要賞你個封號謝天師」、「上寒下冰大師」，還有人開玩笑的說「中文系的喔」、「大家都變成測字大師了」「跟韓市長說的不謀而合，民進黨不會分裂」，不過有網友提醒「等一下又被綠營說造神」。