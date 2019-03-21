賴清德支持度慘輸剩3% 台灣貓黨：這是人民的勝利！

2019-03-21 14:12 聯合新聞網 綜合報導



2020選戰開打，第三勢力也加入戰局！圖擷自台灣貓黨臉書粉專。 分享 facebook

2020選戰開打，第三勢力也加入戰局！台灣貓黨在臉書粉專po出一張房屋外牆的廣告看板，沒有任何政治人物，只有一隻貓，標語則寫著「不投我的都是狗」，貓才是全台最大公因數。

台灣貓黨並寫說，就算賴清德民調再高，可是也不敵全世界支持度將近百分百的貓咪們，也因此貓黨宣布啟動2020選舉布局，首要拉攏那些狗，鞏固全台229萬隻的基本盤。

另外，台灣貓黨也在臉書發起投票，「如果明天就是投票日，您會支持賴清德或一隻可愛的貓貓成為總統？」沒想到，「可愛的貓貓」以97%壓倒性的支持度打敗支持度只剩3%的賴清德，台灣貓黨並寫說「這是人民的勝利」。

台灣貓黨呼籲目前的執政黨應該要正視人類的聲音，主動與台灣貓黨進行整合，發揮97+3=100的團結氣勢，共同打造「台灣貓淹腳目」的下一個百年。目前台灣貓黨尚不知道哪隻貓最可愛，所以接著開始舉行全民調黨內初選，以行政院長陳其邁的貓陳小米對決姚文智的貓Togi。

陳小米專長是用尾巴打臉行政官員，非常具有貓咪價值；但曾任士林大同區立法委員（的貓）的 Togi 背著落魄身世，急起急落卻好像更惹人憐愛。從投票狀況來看，陳小米的支持度大幅領先Togi，台灣貓黨在投票底下留言說「Togi的支持度和他前爸爸1124的得票率不相上下，原來這就是天花板的意思呀！」

不少網友看了興致盎然，紛紛留言發表看法。有人說「都好可愛哦，好難選」、「投Togi吧，開始幫忙催票，牠去年就已經夠慘了」、「原本我心中沒有政黨，直到遇見了貓黨」、「R.O.C.就是Republic of Cat」，還有人表示，喵賴配，喵蔡配，喵韓配，只要喵在前面我們都不排除可能。