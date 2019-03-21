親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英賴對決爭初選
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
藍綠布局拚立委
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

賴神參選震撼彈！從中看民進黨未來的左獨之爭

賴清德支持度慘輸剩3% 台灣貓黨：這是人民的勝利！

2019-03-21 14:12聯合新聞網 綜合報導

2020選戰開打，第三勢力也加入戰局！圖擷自台灣貓黨臉書粉專。
2020選戰開打，第三勢力也加入戰局！圖擷自台灣貓黨臉書粉專。
分享

2020選戰開打，第三勢力也加入戰局！台灣貓黨在臉書粉專po出一張房屋外牆的廣告看板，沒有任何政治人物，只有一隻貓，標語則寫著「不投我的都是狗」，貓才是全台最大公因數。

台灣貓黨並寫說，就算賴清德民調再高，可是也不敵全世界支持度將近百分百的貓咪們，也因此貓黨宣布啟動2020選舉布局，首要拉攏那些狗，鞏固全台229萬隻的基本盤。

另外，台灣貓黨也在臉書發起投票，「如果明天就是投票日，您會支持賴清德或一隻可愛的貓貓成為總統？」沒想到，「可愛的貓貓」以97%壓倒性的支持度打敗支持度只剩3%的賴清德，台灣貓黨並寫說「這是人民的勝利」。

台灣貓黨呼籲目前的執政黨應該要正視人類的聲音，主動與台灣貓黨進行整合，發揮97+3=100的團結氣勢，共同打造「台灣貓淹腳目」的下一個百年。目前台灣貓黨尚不知道哪隻貓最可愛，所以接著開始舉行全民調黨內初選，以行政院長陳其邁的貓陳小米對決姚文智的貓Togi。

陳小米專長是用尾巴打臉行政官員，非常具有貓咪價值；但曾任士林大同區立法委員（的貓）的 Togi 背著落魄身世，急起急落卻好像更惹人憐愛。從投票狀況來看，陳小米的支持度大幅領先Togi，台灣貓黨在投票底下留言說「Togi的支持度和他前爸爸1124的得票率不相上下，原來這就是天花板的意思呀！」

不少網友看了興致盎然，紛紛留言發表看法。有人說「都好可愛哦，好難選」、「投Togi吧，開始幫忙催票，牠去年就已經夠慘了」、「原本我心中沒有政黨，直到遇見了貓黨」、「R.O.C.就是Republic of Cat」，還有人表示，喵賴配，喵蔡配，喵韓配，只要喵在前面我們都不排除可能。

陳小米(圖左)、Togi(圖右)。照片／聯合報系資料照
陳小米(圖左)、Togi(圖右)。照片／聯合報系資料照
分享

賴清德總統大選
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

基層拱韓聲音大 學者籲朱禮讓 「換柱的事就原諒你了」

2019-03-21 12:19

地方派系全面復辟！民進黨總統連任的背刺

2019-03-21 12:45

黨內擬徵召韓國瑜 王金平：初選辦法一變再變 無法適從

2019-03-21 11:20

「特赦扁」成真？游淑慧：「你貪污我特赦」成總統默契

2019-03-21 09:55

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:49

韓國瑜：2020大選 意識形態會打到最高點

2019-03-21 01:18

協調代替初選？ 藍常委：關鍵在吳敦義

2019-03-21 01:14

觀察站／參選愈來愈有影！韓國瑜怎出場 藍營大考驗

2019-03-21 01:06

副手說？朱立倫：全力支持 沒搭配問題

2019-03-21 01:00

藍勸進／韓：未來再看吧！ 綠協調／賴：時程延多久？

2019-03-21 00:35

兩岸要和平… 王金平金門成立後援會

2019-03-20 23:56

韓國瑜：蔡賴相爭是演戲 柯P：我又不是教練怎知道

2019-03-20 22:32

韓朱配、韓王配、徵召？ 韓國瑜：不去評論 假設不存在

2019-03-20 22:01

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19

韓國瑜爆恐上演「蔡賴配」大戲 籲藍不能期待綠分裂

2019-03-20 21:08

政壇高手對決 都靠金庸神功?

2019-03-20 19:38

同意將韓國瑜納入初選？朱立倫、王金平如此回應

2019-03-20 19:25

回應朱立倫 韓國瑜：嗯…哼，黨內還有其他優秀同志

2019-03-20 18:57

獨／賴清德友人：總統出訪賴將暫停公開活動 君子之爭

2019-03-20 18:56

影／呂秀蓮肯定賴清德參選 向陳菊喊話：Take easy

2019-03-20 18:47

影／賴清德參選總統初選 網友：他絕不當「虛位元首」

2019-03-20 18:43

王金平金門祭祖 若當選建構金門成為和平島

2019-03-20 18:22

【重磅快評】胖周瑜為韓國瑜代言不選總統？到底演那齣

2019-03-20 17:28

影／「和韓國瑜沒搭配問題」朱立倫：會當最強候選人

2019-03-20 17:27

全國首場王金平後援會金門成立 群眾高呼王總統凍蒜

2019-03-20 17:08

台南藍營嗆：賴清德不是說「國文過，英文就會過？」

2019-03-20 16:53

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:46

朱立倫：全力以赴當最強候選人 沒當副手的問題

2019-03-20 16:44

藍營拱韓選總統 洪秀柱：希望他站出來一起初選

2019-03-20 16:21

賴清德挺特赦阿扁 洪秀柱：根本違法

2019-03-20 16:19

影／總統初選挺賴清德或小英？崑濱伯給雙方這樣建議

2019-03-20 15:54

擔任副手？朱立倫：只有勝選考量 沒有位置考量！

2019-03-20 15:51

籲不必選邊站 賴清德：打造一場典範級初選

2019-03-20 15:23

影／英賴對決選邊站？卓榮泰籲中立

2019-03-20 15:23

罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17

金門造勢 王金平有信心台灣錢再淹腳目

2019-03-20 15:14

觀察站／賴清德挑戰蔡英文 三難關要過

2019-03-20 14:53

賴清德喊拚經濟 對陳菊有信心

2019-03-20 14:51

英系：賴清德參選是否定蔡英文 也否定自己

2019-03-20 14:48
看更多

熱門文章

為何對郭秀珠恩將仇報？阿扁的理由果真老謀深算

2019-03-21 08:00

陳水扁轟郭秀珠母女所言不實 要當母親的教女兒正確觀念

2019-03-21 02:13

決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

2019-03-21 09:10

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19

同意將韓國瑜納入初選？朱立倫、王金平如此回應

2019-03-20 19:25

陳菊不支持賴清德是保護他？孫大千：演很大

2019-03-21 08:28

針對賴？出訪前夕蔡發千字文：要講承擔我比任何人都懂

2019-03-20 22:36

【重磅快評】胖周瑜為韓國瑜代言不選總統？到底演那齣

2019-03-20 17:28

陸軍下令軍情局等軍事班隊不再跳傘 友軍跳腳

2019-03-21 10:13

罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

2019-03-20 16:16

蘇貞昌核定台酒圓山等3董座 魏明谷確定掌台水

2019-03-20 17:39

陳芳明諷賴清德：政治人物主張台灣獨立都是在騙取選票

2019-03-20 21:54

韓國瑜爆恐上演「蔡賴配」大戲 籲藍不能期待綠分裂

2019-03-20 21:08

市長不同命！韓流高調襲港 他卻因自己人抱憾12年…

2019-03-21 09:00

回應朱立倫 韓國瑜：嗯…哼，黨內還有其他優秀同志

2019-03-20 18:57

柯文哲提「親美友中」國家戰略 美學者：柯論點合理

2019-03-21 03:04

說完赦扁又跑去看陳定南 趙少康：賴清德，你瘋了？

2019-03-21 11:11

美軍事評論家警示：台灣別幻想美軍一定馳援

2019-03-21 01:09

嗆賭500塊雞排 謝龍介：別騙了！蔡賴配已成定局

2019-03-21 12:38

南投縣立委選舉 將出現女力大戰

2019-03-20 14:25

影╱郭秀珠公布與扁合照 轟扁「利用28歲孩子」

2019-03-21 12:07

中科院開賣雄三飛彈模型 這次是「鐵」的

2019-03-21 09:56

韓國瑜：民進黨文化已病重 虎狼執政心態偏差

2019-03-20 21:35

影／韓國瑜怒飆市府官員 兩人再度同台防治登革熱

2019-03-20 15:35

姐弟情深 陳菊出手護賴清德

2019-03-20 14:43

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

談美中台三角關係 柯P主張「親美友中」

2019-03-21 00:22

顏真卿文稿赴日遭陸網友狂批 觀眾卻有一半是陸客

2019-03-21 01:27

賴清德搶盡新聞版面 王世堅：韓國瑜馬上會回神

2019-03-20 16:17

韓國瑜：蔡賴相爭是演戲 柯P：我又不是教練怎知道

2019-03-20 22:32

列三總統條件登記參選 蔡英文：我符合三條件

2019-03-21 12:29

「讓天哥說一次」余天隔空喊話賴清德蔡賴配

2019-03-21 10:57

警界虎將刑事局副局長廖宗山 調升嘉義縣警察局長

2019-03-20 17:32

韓國瑜：2020大選 意識形態會打到最高點

2019-03-21 01:18

韓取消行程 紐約中華總商會失落

2019-03-20 14:27

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 柯文哲笑回：梅毒較好處理

2019-03-21 09:54

韓國瑜建議朱、王：跳出權力核心思考百姓需要什麼

2019-03-20 21:34

獨／賴清德友人：總統出訪賴將暫停公開活動 君子之爭

2019-03-20 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top