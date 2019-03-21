副手說？朱立倫：全力支持 沒搭配問題

新北市前市長朱立倫昨表示，若最後黨內提名韓國瑜，將全力支持，沒有搭配的問題。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 新北市前市長朱立倫日前接受媒體專訪，事後卻傳出朱恐當副手的說法。朱立倫昨強調，專訪完全沒有提到擔任副手的事，若最後黨內提名高雄市長韓國瑜的話，將全力支持，不求任何個人位置，沒有搭配的問題。

朱立倫說，他與韓市長有共同目標，就是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏。黨內初選他絕對全力以赴，重申有信心變成最強的候選人。韓國瑜昨被問到「副手說」的看法時，以黨內還有其他資深的優秀同志一語帶過，未再多說。

朱立倫辦公室昨發布新聞稿表示，朱當天接受完媒體專訪後，逐字稿都有公布給各媒體，完全沒提到擔任副手這件事，針對二○二○年黨內初選，他絕對全力以赴，有自信能獲得支持，變成最強的候選人。

朱立倫昨受訪時也表示，他與韓有共同目標，就是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏。現在大家都很清楚，民進黨出現一個主張台獨，特赦陳水扁的候選人，這時候國民黨更應該要團結一致。

對賴清德主張特赦陳水扁，朱立倫表示，賴主張台獨只會把台灣帶入戰爭和危險的狀態。國民黨主席吳敦義昨在會見史丹佛大學學者團時也指出，兩岸現階段最大危機是，宣布競爭二○二○年民進黨總統候選人的賴清德，基本理念即是主張台獨，若是取得民進黨代表權，將引發兩岸間新變數。