韓國瑜：2020大選 意識形態會打到最高點

高雄市長韓國瑜接受香港星島日報專訪，談及是否參選總統時表示，「未來再看看吧」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜明天啟程訪問港澳，韓出訪前夕接受香港星島日報專訪談及是否參選總統時表示，目前未考量，「未來再看看吧」。昨晚韓接受電子媒體專訪，被一再追問是否願意參選總統？韓仍未正面回應，說「這種假設性不存在」。

批賴清德台獨比梅毒還可怕

韓國瑜在中天電視專訪時批蔡英文總統走的是「不愛中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立」的三不，賴清德可能會走「不要中華民國、不要九二共識、台獨搞一半」的二不一半。他台獨比梅毒還可怕，會把台灣人民帶到更危險的路上。

藍軍絕不能期待民進黨分裂

韓國瑜說，二○二○總統大選是「中華民國生死存亡之戰」，意識形態會打到最高點，國民黨一定會整合成功，但賴清德與蔡英文也可能再演一場團結大戲，最後變成蔡賴配，然後特赦陳水扁；但賴也可能不跟蔡英文共事，寧可取代，但民進黨絕不會分裂，藍軍絕不能期待民進黨分裂，應全力打好這一戰。

韓國瑜說，目前台灣有兩條路線，一是威脅論，大陸的武器威脅，一是信心論，我們對民主方式、生活方式有信心，他選信心論，因為台灣自由民主就是我們最大的資產，怎麼會去走一條死路、去主張台獨？台獨會把台灣拉到戰爭邊緣，做為政治領導者這樣的主張是非常愚蠢的。

針對國民黨在協調朱立倫、王金平後徵召韓，或是將韓也列入初選名單，韓是否會願意參選總統？韓未正面回應，說「這種假設性不存在」。被問及是否要承擔？韓回「我把高雄經濟衝好就好」。

建議朱王要傾聽民意接地氣

對於朱、王兩人，韓國瑜說，朱立倫、王金平都很資深，也都有一套論述，但一定要傾聽民意，一定要接地氣，政治人物不能離人民愈來愈遠。台灣鬼混二、三十年，跟政治人物官僚心態有關。

他表示，政治人物和政府要去思考能為老百姓帶來什麼，尤其要選總統的人一定要思考。國民黨這兩位要選總統的人，在權力中心幾十年，未離開權力核心，一定要跳出來思考老百姓需要什麼。

星島日報昨以「『韓流』高調襲港、沒否定選總統」為題，刊出專訪內容，這是韓就任高雄市長以來首度接受港媒專訪。

訪談中韓國瑜談到兩岸關係表示，他從來都公開認同「九二共識」，「我就是大大方方告訴高雄人民，你們同意我『九二共識』，就投我一票，不同意就不要投我，結果我贏了，代表我這個政治主張和路線是被認同的」。