綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光

2019-03-20 11:36 聯合新聞網 綜合報導



行政院前院長賴清德（右）將參選民進黨總統黨內初選，挑戰總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前行政院長賴清德日前宣布領表參與2020民進黨總統候選人的初選，在政壇拋下一顆震撼彈，也因此次輔選台南立委補選成功，被視為唯一能抵擋韓流的大將。但媒體分析，其實賴參選的背後藏有三大祕辛，綠營則定調「倒蔡獵韓」策略準備出招。

據《周刊王》報導，刺激賴領表角逐2020總統大位的原因有三。第一項原因，在今年1月，獨派四大老彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明合資購買報紙頭版，公開向蔡英文喊話不要連任，並勸進賴出征2020。

第二項原因，經過此次競爭激烈的立委補選，陳水扁也特別前往台南輔選一事，讓賴領悟到「恐中牌」、「特赦牌」的效應，因此也更公開呼籲「台灣不能成為香港、西藏」等標語。

第三項原因，賴從台南挖腳的兩位愛將前中油董事長戴謙、前台肥董事長康信鴻相繼被拔官，戴謙因自行揭露「九五汽油出包」，中油工會反撲下台；康信鴻則是在賴請辭後，就被換成英派歐陽瑞上任，令賴難以接受，更堅定要參選2020的決心。

報導指出，對於台南的險勝，綠營從中體悟出最佳的「獵韓」招數，藉由「打韓」來「捧韓」，使支持藍營的民眾更同情韓，邊緣化藍營的眾太陽，進而達成分裂藍營的目的。

而為了削弱韓國瑜的能量，綠營將打「主權牌」、「恐中牌」，摧毀中間選民對韓的信任度，同時搭配「悲情牌」、「組織牌」，一舉殲滅藍目前重振的勢力。

不過，對於「倒蔡獵韓」等情事，綠營高層人士多表示「未聽過」。ㄧ名綠營高層則說，檢驗韓國瑜的施政是民主常態，政黨競爭係屬正常，賴清德也肯定韓國瑜是百年難得政治奇才，希望與他進行君子之爭，而非要滅掉誰。