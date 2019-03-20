賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

2019-03-20 00:03 聯合報 本報記者／連線報導



行政院前院長賴清德挑戰蔡英文總統，挑動黨內敏感神經，民進黨將在登記結束後展開協調，若協調未果就進入民調初選。民進黨已啟動初選，但國民黨還在針對是否徵召高雄市長韓國瑜爭論不休，基層焦慮不已，呼籲黨中央盡快決定初選規則，用公正、公開、透明的方式決定最強候選人。 民進黨總統初選已經展開，蔡英文總統（前排右一起）爭取黨內提名，行政院副院長陳其邁、總統府秘書長陳菊昨天表態力挺她競選連任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義稱「仍保留萬分之一機率」，還說徵召韓國瑜領表也是一種「徵召」。由於民進黨四月十七日就可確定總統提名人選，但國民黨內連要用初選或徵召都還沒確定，基層相當著急，希望黨中央盡速提名「穩贏的人」。

初選機制如何進行… 李哲華拋出另一種選項

賴清德的參選，似乎也讓國民黨中央起了微妙的化學變化。組發會主委李哲華昨天建議，在初選正式公告前，可透過協調徵得朱立倫及王金平同意，將韓國瑜納入初選機制，透過民調或黨員投票加民調，勝出者就是總統提名候選人，如此「雖無初選之名，但有初選之實」，也能順利產生最強的提名人選。

李哲華指出，去年縣市長提名時，曾在初選公告登記前經過協調，在主要參選人同意下，透過公平、公正且公開的民調方式，由民調勝出者成為最後的提名候選人。此一模式的基本精神就是以協調代替初選，如果最後勝出的是韓，韓就是最強的候選人，接受黨徵召參選總統；如果勝出的不是韓，徵召韓參選的正當性也不存在。 高雄市長韓國瑜（左）被看好是明年總統大選有贏面的人選，角逐國民黨總統提名的新北市前市長朱立倫（右）昨天呼籲黨中央盡速決定徵召或初選，找出最強參選人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李哲華強調，這是他個人建議，但身為組發會主委，他認為黨內可對此討論。他強調，若初選出線的人還要再和另外一人比民調、再徵召，難免招致外界質疑，並不適宜。

據轉述，朱立倫昨天表示，初選、徵召他都接受，但兩者不能混為一談，「不能說這是徵召式的初選，或初選式的徵召」，民進黨候選人有近九個月的時間可以競選，「黨中央不要再拖了！」

綠籌組初選協調小組 「需要老師傅出來協調」

民進黨初選已展開，為因應高難度的總統協調，黨主席卓榮泰擬籌組初選協調五人小組，「這已經不是大師兄能做的，需要老師傅才能出來協調了」。總統府秘書長陳菊和行政院副院長陳其邁昨天透過臉書表態，支持蔡英文總統競選連任。

陳菊說，蔡總統尋求連任是理所當然，蔡總統在民進黨最低迷的時候，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來。陳其邁表示，不忘初衷，為了更好的台灣，他支持蔡總統連任，在改革的道路上，一起自信前行。

不過，新潮流系進退兩難，格外尷尬，強調不放棄協調機會。民進黨立委段宜康昨表示，登記之後仍有協調機會，立法院副院長蔡其昌表態支持蔡總統連任，強調是「做人的道理」；同屬新潮流的桃園市長鄭文燦說，他向賴表達黨內初選仍需經協調，希望不要出現內耗。

剛訪美返國的基隆市長林右昌在美受訪時，曾表示支持蔡總統連任，昨天在臉書也「修正」為尊重黨內初選機制。