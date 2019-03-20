蔡明登記初選 跨派系立委挺蔡

部分民進黨立委由陳明文（前中）委員等昨天帶領舉行記者會，呼籲團結拚勝選、合作顧台灣、堅持挺小英。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

超過廿位跨派系民進黨立委昨舉行記者會，表態全力支持蔡總統競選連任，一群民進黨年輕世代議員昨代表蔡總統到黨中央領表。

據了解，蔡總統預計明天周四登記參加民進黨總統初選。

新北市議員張志豪表示，「挺台灣、挺改革，進步改革不要換手」，年輕議員們自主串連，也向總統報告過，蔡總統忙於國政及出訪，所以年輕世代公職代表蔡總統領表，這只是第一波號召的行動，希望更多年輕世代站出來。

超過廿位跨派系立委昨在立法院議場前舉行「團結向前、團結勝選」記者會，包含英系、正國會、謝系、海派等立委。英系立委陳明文表示，站出來是要代表基層的憂心，是要保黨、保台灣，呼籲團結顧台灣，才能達到一加一大於二，支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣。

陳明文說，執政就有包袱，包袱應該共同承擔，尤其過去三年，面對中國越來越大的打壓，習近平正式啟動「一國兩制」併吞台灣的進程，國家經濟、各種改革亟待開始，國家急需振衰起敝的時候。

陳明文表示，在這時刻，作為執政團隊的一員，要呼籲承擔不是「一個人」，真正的承擔，是能團結最多的人，而蔡英文是最能團結社會最大力量、團結對外的人，這次補選經驗，唯有團結才能克服內部分裂的因素，只有團結才能獲得勝選。