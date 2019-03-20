民調贏賴柯…韓國瑜：我的話有共鳴

2019-03-20 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



賴清德期待與高雄市長韓國瑜（圖）來一場君子之爭，讓韓國瑜面臨「被參選」的壓力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院前院長賴清德領表參選二○二○總統，國民黨吳敦義表態不排除徵召高雄市長韓國瑜參選，代為領表登記也算徵召；韓國瑜表示，吳沒有找過他，也沒有討論過這一件事情；至於有民調顯示韓民調贏柯也贏賴，可能是他講的話讓民眾有同感、有共鳴。

賴清德點名希望與韓國瑜在二○二○總統大選對決，韓國瑜前天被問到時僅笑說自己像金庸小說裡的令狐沖，喜歡喝酒、交朋友、大聲歡笑；昨再被問到會否接招？他表示，現在哪有心思去想那麼多，每天都在為高雄衝刺，所有心思全花在經濟、招商。

對於吳敦義「不領表也可徵召」說法，韓國瑜說，吳沒有找他討論這件事，且國民黨內已有好幾位資深前輩宣布要選，參選人選會隨著時間、登記、領表慢慢逐步浮現出來。媒體追問如果國民黨要徵召他？韓國瑜回：「現在根本討論不到這件事。」

有民調顯示韓國瑜領先柯文哲、蔡英文、賴清德；韓國瑜說，這段時間大家都講「韓流」，他一直解釋所謂韓流是民心加上民怨，可能是大家對他講出來的話深覺有同感、有共鳴，所以反映在民調上。

韓國瑜說，五根指頭有長有短，很多政治人物都有他的優點與缺點，包括他自己在內，感謝民眾對他的愛護，他會謹記在心，自己該做的事情一步都不會鬆懈，持續去幫高雄市民打拚。