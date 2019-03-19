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民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績

2019-03-19 21:49聯合新聞網 綜合報導

網友在PTT上發帖詢問，蔡英文當選總統，「 三年過去了，台灣現在有什麼改變嗎？」...
網友在PTT上發帖詢問，蔡英文當選總統，「 三年過去了，台灣現在有什麼改變嗎？」吸引眾多網友的回應。 圖／聯合報系資料照片
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昨（18）日前行政院長賴清德宣布參選民進黨總統候選人黨內初選後，國民黨、民進黨兩黨會派出誰角逐2020總統大位的話題持續延燒，亦有網友在PTT上發帖詢問，「三年過去了，台灣現在有什麼改變嗎？」原PO指出，蔡英文當了3年總統後，一樣一堆人在抱怨，似乎沒有比較好，吸引眾多網友的回應，其中一位網友詳列出17項政績，因此有人點破「是抱怨的人沒比較好 不是台灣沒比較好」。

該名網友點出，蔡英文任內其實發生了相當多事，是實現最多政見的總統：

1、蔡川通話
2、年金改革
3、轉型正義
4、黨產歸零
5、潛艦國造（美國通過輸出許可）
6、工資調漲（最低時薪120元調漲至150元）
7、擺脫22K（現在基本工資為23100元）
8、全民減稅
9、健保欠費不鎖卡
10、股市最長萬點行情
11、婚姻平權（司法院釋字第748號解釋施行法）
12、解決國道收費員問題
13、長照2.0的普及
14、美通過台灣旅行法（允許高層互訪）
15、五大創新產業持續實踐中
16、美國正式將台灣納入印太戰略
17、政府債務占GDP比率減少3%

除了該名網友詳列了17項全民有感政績，其餘網友表示「之前22K是大學生起薪，基本薪資從2016年的20K，2019年提升到23K了」、「有些改變不容易感受到，例如外交跟國防」、「最有感的是減稅」、「出口連年成長，房價緩跌，觀光客破千萬」。有網友則回應「不管誰上任都會有不爽的人民」，有人則抱怨「生活費漲很兇」。

蔡英文婚姻平權薪資年金改革PTT
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