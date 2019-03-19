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民調高 韓國瑜：可能說話獲共鳴

2019-03-19 14:19中央社 高雄19日電

高雄市韓國瑜今天說，目前每天忙著衝刺高雄市政拚經濟沒有心思去想（選總統的事），至於民調領先，他解釋所謂「韓流」現象，可能是民心加上民怨，他講出來的話讓人共鳴。

韓國瑜出席在市府舉行的108年推動企業認養校園空氣清淨機記者會前受訪做上述表示。

登記參加民進黨總統初選的賴清德，昨天點名要和韓國瑜來一場君子之爭。韓國輸回應「那有心思去想那麼多」，現在就是每天都在為高雄市衝刺，不管是固本培元或是衝刺經濟、招商引資，每天所有心思全部花在市政上。

國民黨主席吳敦義昨天表示，如果他黨總統候選人在民調和氣勢上凌駕國民黨現有人選，國民黨打出王牌徵召韓國瑜領表登記，不讓韓國瑜自己領表，也算徵召。

韓國瑜說，吳敦義沒有找過他，也沒有討論過此事，他說黨內有好幾位資深的前輩也宣布要參選，他認為此事應該隨著時間、隨著登記、領表流程，會逐步浮現出來。被問到如果黨徵召參選是否接受，韓國瑜表示，現在根本討論不到那個問題。

有媒體民調顯示韓國瑜的民調領先諸多表態競逐2020的參選人，詢問韓國瑜的看法。

韓國瑜表示，大家都在講「韓流」，他說自己解釋為民心加上民怨，可能他講出來的話讓民眾深深有同感、有共鳴，所以反映在民調上。

他說，很多政治人物各有自己的優缺點，包括他自己也有優缺點，感謝大家的愛護，他會謹記並做該做的事，一步都不會鬆懈，繼續為高雄市民打拚。

國民黨內勸進高雄市長韓國瑜參選2020總統大選聲浪不斷。吳敦義稱徵召韓國瑜領表登...
國民黨內勸進高雄市長韓國瑜參選2020總統大選聲浪不斷。吳敦義稱徵召韓國瑜領表登記也算徵召，中常委解讀是以黨主席高度幫忙解套。 記者劉學聖／攝影
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韓國瑜民調高雄市
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