賴清德登記參選總統 他爆「蔡英文和柯文哲GG了」

2019-03-19 11:12 聯合新聞網 綜合報導



行政院前院長賴清德昨天中午前往民進中央黨部，正式登記參選民進黨總統提名黨內初選。本報資料照片 分享 facebook

行政院前院長賴清德昨天(3/18)日，宣布參與民進黨總統初選，正式挑戰現任總統蔡英文，他昨天在臉書發聲明表示，深感民進黨處境極其艱困以及中國國家主席習近平發表的習五點，積極推動統一台灣，深怕台灣淪為第二個西藏或香港，決心力挽狂瀾，承擔責任，更基於對土地的熱愛和使命，以及響應民進黨主席卓榮泰的號召跟回應民眾的期待。賴清德的參選，為蔡英文總統的連任之路帶來更多未知變數。

賴清德在臉書的參選聲明，網友紛紛在底下留言表達看法，「這麼用力輔選原來是為了選總統，可惜我支持蔡英文不支持賴清德賴清德的參選」、「賴清德，我支持你！雖然我是韓粉，但憑什麼一個所謂民主進步的政黨跳出來一群人壓制你參選，真心看不起！你一定要加油！等你出來跟國民黨好好對決！」。

國民黨草協聯盟發起人之一的李正皓在臉書發文表示，看完賴清德記者會，他只有一個感想，「蔡英文與柯文哲遊戲結束了」。

他分析，從賴清德與蔡英文最新的民調來看，兩人已不在同階層，認為蔡英文會是史上第一位未獲提名的現任總統，而在兩黨中求生存的柯文哲，可能會因為賴清德的參選，流失掉許多綠營的年輕選票，若是藍營也派出強勢的總統候選人，柯文哲參選的機率將微乎其微。

李正皓此番言論，引來「台灣阿童」前台北市議員童仲彥在臉書回嗆，如果蔡英文和柯文哲都GG，要請大家吃雞排珍奶100份，網友紛紛在底下留言回應「雞排在這裡排隊嗎？」、「了不起，請客！」