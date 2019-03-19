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挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密

2019-03-19 10:51聯合新聞網 綜合報導

昨日前行政院長賴清德登記參選民進黨內總統初選，此舉震撼了民進黨內外，一向表態支持蔡英文的賴清德為何會突然跳出參選，讓許多黨內外人士摸不著頭緒。

民進黨昨天展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德(左)上午前往登記。蔡英文...
民進黨昨天展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德(左)上午前往登記。蔡英文總統(右)先前已宣布將競選連任。本報資料照片
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曾經多次表態「無意參選2020」，甚至說出「再問只是陷我於不義」的賴清德，如今推翻自己說過的話領表登記，惹來各界關切。挺英大將們包括鄭文燦、羅致政等人都表示意外與憂心，擔心初選會造成黨內的分歧。身為新潮流派系的賴清德如今參選是否會造成派系內部的鬥爭也成了討論的話題，對此王世堅也發表「先退出新潮流再來選」的言論。

據「中時電子報」報導，賴清德登記參選前，友人曾對他分析2020大選，若蔡英文總統沒選上，賴清德將身負帶領民進黨再起的責任。若蔡連任成功，賴清德將順理成章成為2024的大選人選。

曾被民進黨前主席許信良以「儲君」形容的賴清德為什麼堅持要在此刻參選，相關人士透露完全是出自於賴本身的使命感。賴清德於台南輔選立委期間多次接觸基層，接收到的訊息讓他萌生了總統大選不能輸的意志。加上日前的民調顯示賴清德的參選總統完敗所有國民黨候選人的機率最高，也增強了他的決心。

對於自己的參選，賴清德交待「已請陳菊向蔡總統報告」。之後已宣佈爭取連任的蔡英文總統將做出什麼回應，成為全民關注的焦點。

賴清德蔡英文民進黨總統大選
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