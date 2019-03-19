賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

2019-03-19 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



行政院前院長賴清德昨天登記民進黨總統初選，正面挑戰蔡英文總統。賴清德說，基層非常焦慮，擔心明年總統立委選舉都輸掉，他決定「響應卓榮泰主席的號召，也回應基層民眾的期待」，登記黨內初選，力挽狂瀾。賴的突襲式登記，也為蔡總統的連任之路投下變數。

蔡：周四出訪前會完成登記

遭逢黨內同志挑戰，蔡總統昨天透過臉書表示，她會在本周登記參選，爭取黨內提名競選連任，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」總統府則表示，蔡總統會照既定規畫在周四出訪前完成登記。

蔡英文總統昨天透過臉書表示，她會在本周登記參選，爭取黨內提名競選連任，請大家和她走在一起。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴：基層憂總統立委都輸掉

賴清德昨天早上前往民進黨中央登記參選，他直言，「如今民進黨處境比二○○八年還要險峻」，基層非常焦慮，擔心二○二○總統大選輸掉，立委席次再大幅減少，如此民進黨失去的不僅是政權，台灣主權及民主一定會遭到空前挑戰及危機。

賴清德說，回想二○一六年，民進黨情勢一片大好，社會上也有勸進他的聲音，但他堅定主張「成功不必在我」，守住價值遠比追求職位重要，全力支持蔡英文競選總統；但站在今天的處境來看二○二○困局，許多聲音督促他一定要承擔責任，經過謹慎思考，既然他有為九合一敗選辭去行政院長的政治承擔，基於對這塊土地的使命和熱愛，他更應該有捍衛台灣、承擔責任的勇氣。

行政院前院長賴清德（左三）昨登記角逐民進黨總統初選，投下震撼彈。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

「台灣不做第二個香港西藏」

賴清德表示，中國國家主席習近平提出「習五點」，不僅積極推動併吞台灣的進程，也公開言明九二共識就是一個中國原則，並沒有國民黨所稱的一中各表，並且逼迫台灣接受投降式的一國兩制。他強調，台灣不做第二個香港，也不做第二個西藏。

「初選輸掉當然支持蔡總統」

若初選由蔡總統勝出，願擔任副手嗎？賴清德回應，民主程序就是輸的人要支持贏的人，這才是君子之爭，「我初選輸掉，當然就支持蔡英文總統。」

「特赦阿扁是基本做人道理」

若當選總統是否特赦前總統陳水扁？賴清德說，「阿扁應該要得到特赦，不管我擔任什麼樣的位置，想法不會改變，這是基本做人道理。」

卓榮泰：這是高難度的協調

民進黨總統初選昨起至廿二日領表登記，四月二日協調截止，四月四日至九日政見發表會，四月十日至十二日民調，預計十七日由中執會公告總統初選候選人提名名單。對於民調前的協調，黨主席卓榮泰表示，這是高難度的協調。