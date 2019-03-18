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賴清德參選分裂綠？ 學者：有競爭較好

2019-03-18 19:47台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

行政院前院長賴清德（左）今天(18日)上午前往民進黨中央黨部登記參選民進黨黨內總...
行政院前院長賴清德（左）今天(18日)上午前往民進黨中央黨部登記參選民進黨黨內總統提名，賴清德表示，回應基層民眾的支持，必須承擔責任。聯合報系記者鄭超文／攝影
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前行政院長賴清德18日決定登記參加總統初選，讓綠營許多人士感到錯愕，民進黨秘書長羅文嘉更露骨表示民進黨沒有分裂的本錢。但學者專家認為，賴清德此舉並不會造成民進黨分裂，反而能更茁壯，中山大學政治學研究所教授廖達琪則表示，賴清德也有可能只是為了特赦前總統陳水扁，要給蔡英文壓力。

黨中央錯愕

賴清德18日在無預警的狀態下突然宣佈領表參加總統初選，並於同日中午前往民進黨中央登記。對此，總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦等人皆感到意外及憂心，並呼籲大家坐下來好好對話。

民進黨秘書長羅文嘉也在接受廣播專訪時表示，雖不能規定誰可以選、誰不能選，但他要提醒，民進黨沒有分裂的本錢，立委補選就是因為分裂，才打得這麼辛苦。

獨派支持

人權律師李勝雄受訪時認為，賴清德登記初選，其實是件好事，不只是因為賴清德曾當過行政院長，有行政經歷，也因為民進黨內部要有良性競爭才會成長。這點其實國民黨也是一樣，不管最後是哪個太陽出來，只要透過良性競爭，讓選民自主選擇，才能展現民主可貴之處。至於民進黨內部憂心造成分裂，他認為只要不淪為惡鬥，就無須憂心。

廖達琪受訪時則指出，賴清德背後有獨派勢力，因此登記初選有可能是為了在特赦陳水扁的議題上，給予蔡英文壓力。但賴清德在台南市輔選立委有功，也不排除他是真的想要一搏總統大選，畢竟賴清德聲望並不比蔡英文差。至於綠營是否因此分裂，她認為民進黨習慣強勢競爭，故賴清德參選不會造成分裂，反而還能茁壯。

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