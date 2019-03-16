親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選綠險勝
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

立委補選結果兩種解讀：韓流降溫vs.非韓不可

2019-03-16 23:47聯合報 本報記者林政忠楊濡嘉

台北市長柯文哲表示，韓流的威力還是很強。 記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲表示，韓流的威力還是很強。 記者邱瓊玉／攝影
分享

立委補選結果揭曉，衍生「韓流降溫」和「非韓不可」兩種解讀。

去年九合一大選，韓流雖將多位民進黨籍縣市長「滅頂」，但昨天立委補選，國民黨僅守住彰化一席立委，無力反攻新北、台南。韓流雖帶來話題和人潮，卻未化成選票，不少人解讀是「韓流降溫」。

「韓流」是否降溫？台北市長柯文哲的看法可說一語中的，表示韓流的威力還是很強，只是這個「土石流」淹沒小村莊可以，要把整個城市都淹掉卻不容易。

以他觀察，這次選舉有在移動，「但不至於說天崩地裂」，選舉的結果讓大家回歸基本盤，各自努力的局面。

謝龍介和鄭世維幾乎是複製去年「韓式戰法」，主打「經濟牌」，民進黨則訴諸「主權牌」抗衡，成功守住綠到出汁的台南、三重選區。事實上，勝負乃兵家常事，最重要的是，綠營陸軍戰勝韓流空軍，這次補選練兵讓民進黨恢復戰鬥信心，不再聞「韓」色變。

不過，韓國瑜全台大輔選，民進黨出動府院黨大軍才勉強鎮住韓流，民進黨立委當選人余天坦言，「被韓國瑜嚇到差點閃屎」。韓流威力絕對不容小覷，對明年總統和立委大選仍有一定影響。

台南、三重選區被形容是「掘土三尺都是綠色」，國民黨能緊咬民進黨，主要就是靠韓國瑜加持。觀察韓流輔選造勢，每一場固然人潮洶湧，但從南到北都出現類似現象，就是韓國瑜一現身就現場沸騰，「選總統」此起彼落，當韓一退場，人潮就像洩了氣的皮球。謝龍介畢竟不是韓國瑜，就算韓流再強，「韓粉」也不會變「龍粉」。

坦言之，國民黨這次有強力助手韓國瑜，但民進黨真正的對手卻不是韓國瑜。這次補選結果已證明，韓粉「非韓不可」，但他們不一定支持國民黨候選人，如果主角換成韓國瑜，結果會不會大不同？

立委補選落幕，正式揭開二○二○大選序幕，補選是對藍綠的重新檢驗，不論是抬轎或坐轎，韓國瑜仍是明年大選的關鍵人物。

韓國瑜韓流民進黨立委補選謝龍介
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

觀察站／綠頂住一口氣 藍想贏2020 仍需強棒出擊

2019-03-16 23:43

新聞眼／決戰2020 藍要靠強棒出擊

2019-03-17 00:24

賴清德強力輔選「擋下韓流」 綠委拱蔡賴配

2019-03-17 00:03

新聞眼／藍「從懸崖摔落」…總統初選競逐 重新洗牌

2019-03-17 00:01

今天不談選舉 王金平顧腰圍

2019-03-16 23:01

民進黨立委談2020 「蔡賴配」可加分

2019-03-16 20:26

學者：2020總統大選 是發財牌和國安牌對決

2019-03-16 19:15

總統後天登記 卓榮泰：任何候選人應足以代表爭取勝選

2019-03-16 19:09

韓流回防2020？ 卓榮泰：已經考驗過一次

2019-03-16 19:07

王欣儀發起促韓國瑜選總統連署 王淺秋：謝謝

2019-03-16 15:12

徵召韓國瑜為副總統？北市黨部：市委員提案送黨中央

2019-03-16 13:56

徵召韓國瑜選總統？ 馬英九：國民黨能拿回政權都支持

2019-03-16 13:16

備戰2020 綠：中國因素、假訊息仍將是威脅

2019-03-16 12:46

「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

2019-03-16 11:29

北市議員連署徵召韓國瑜選總統 韓粉送500個包子相挺

2019-03-16 10:42

柯P今晚訪美 柯黑、柯粉都將同行

2019-03-16 10:15

韓選總統對不起高雄？陳其邁：牌局已相公還拉一打一

2019-03-16 10:13

柯文哲今晚啟程訪美 「彩蛋」行程備受外界關注

2019-03-16 10:07

拱韓國瑜選總統 前民進黨員揪團

2019-03-16 00:29

王金平：現職公務員的退休年金不會縮水！

2019-03-15 22:36

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:35
看更多

熱門文章

完整開票數據／四席立委補選 看新北、台南、彰化、金門當選名單

2019-03-16 19:30

「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

2019-03-16 11:29

謝龍介由堂哥陪同投票 投完急趕高雄看醫生

2019-03-16 10:57

台南立委補選／國民黨資深女議員抱著謝龍介痛哭 輸得不甘心

2019-03-16 18:18

稱僅剩一口氣爭立委補選支持 孫大千：民進黨紙糊的？

2019-03-16 08:59

民進黨指中天電視台及謝龍介 違反選罷法

2019-03-16 15:05

台南立委補選／「清流」成功對抗「韓流」！郭國文當選

2019-03-16 17:26

陸戰隊每天200士兵助割洋蔥 專家推算後果很嚴重

2019-03-16 12:09

台南立委補選／郭國文領先拉大謝龍介 陳筱諭麻豆基本盤被攻破

2019-03-16 17:16

人氣超旺！選前之夜驚見「韓冰抱枕」 網友：王世堅會買嗎？

2019-03-16 09:55

金門立委補選／爆黑馬！ 陳玉珍自行宣布當選

2019-03-16 17:05

立委補選／韓國瑜：民進黨是險勝中的險勝

2019-03-16 21:48

新北立委補選／「被韓嚇到差點閃屎」余天哽咽謝三重「抵韓流」

2019-03-16 17:59

謝龍介控今早廣告還幫郭國文催票 選委會：可檢舉

2019-03-16 11:43

新北立委補選／余天持續領先 支持者聚集總部爆歡呼

2019-03-16 16:43

金門立委補選／兌現選前承諾 陳滄江突宣布退出政壇

2019-03-16 21:27

三重立委補選投票踴躍 開票估晚間6時出爐

2019-03-16 11:51

台南立委補選／謝龍介郭國文票數互領先 陳筱諭落後

2019-03-16 16:49

中科院「光榮之星」下水 造型如沱江艦縮小版

2019-03-16 09:27

扁透露智庫民調：蔡英文止跌回升 韓國瑜不是所向無敵

2019-03-16 17:17

台南立委補選／高嘉瑜：謝龍介是在跟賴清德選而不是郭國文

2019-03-16 17:22

立委補選／立委輔選韓流退燒？柯文哲：土石流要淹城市不容易

2019-03-16 18:38

新北立委補選／沒搶下三重「綠地」 鄭世維：是我努力不夠

2019-03-16 17:34

打輸選戰被「不理不睬」 連勝文：人情冷暖體會很深

2019-03-16 19:44

台南立委補選／謝龍介接受敗選 持續幫農民找出路

2019-03-16 17:57

台南立委補選／謝龍介看開票「感謝賴院長替我拉票」

2019-03-16 16:40

台南立委補選／謝龍介敗選感言：轉變從今天開始

2019-03-16 18:04

中央要打假新聞 韓國瑜：我被某媒體批成黑人為何不罰

2019-03-16 12:23

57歲高雄「台灣女孩」挺韓國瑜選總統 稱：兩岸10年內統一

2019-03-16 10:20

台南立委補選／郭國文得票率47.05% 謝龍介44.31%

2019-03-16 17:57

新北立委補選／三重投票率約4成 綠料穩住民主聖地

2019-03-16 17:16

藍委：若立委補選勝利 首功很容易歸在韓國瑜

2019-03-16 11:55

【即時短評】高志鵬涉貪辭職 余天守下立委席次意義大

2019-03-16 18:11

擦出火花！被女兒質詢 蘇貞昌點名「它」要硬起來

2019-03-16 08:00

賴清德爭一口氣 擋不住韓流將大傷元氣

2019-03-16 12:38

立委補選／韓流虛胖？聲量未化作選票 綠營驚險保住新北、台南

2019-03-16 17:41

台南立委補選／藍綠拉鋸 郭國文暫領先謝龍介

2019-03-16 16:49

「最強村姑」陳筱諭承認敗選：阿扁效應發酵

2019-03-16 17:57

立委補選／蔡正元：三重輸余天 朱、吳大傷 韓國瑜小傷

2019-03-16 19:23

陪鄭世維投票 朱立倫：遺憾住三重卻不在選區內

2019-03-16 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top