立委補選結果兩種解讀：韓流降溫vs.非韓不可

2019-03-16 23:47 聯合報 本報記者楊濡嘉 聯合報 本報記者 林政忠



台北市長柯文哲表示，韓流的威力還是很強。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

立委補選結果揭曉，衍生「韓流降溫」和「非韓不可」兩種解讀。

去年九合一大選，韓流雖將多位民進黨籍縣市長「滅頂」，但昨天立委補選，國民黨僅守住彰化一席立委，無力反攻新北、台南。韓流雖帶來話題和人潮，卻未化成選票，不少人解讀是「韓流降溫」。

「韓流」是否降溫？台北市長柯文哲的看法可說一語中的，表示韓流的威力還是很強，只是這個「土石流」淹沒小村莊可以，要把整個城市都淹掉卻不容易。

以他觀察，這次選舉有在移動，「但不至於說天崩地裂」，選舉的結果讓大家回歸基本盤，各自努力的局面。

謝龍介和鄭世維幾乎是複製去年「韓式戰法」，主打「經濟牌」，民進黨則訴諸「主權牌」抗衡，成功守住綠到出汁的台南、三重選區。事實上，勝負乃兵家常事，最重要的是，綠營陸軍戰勝韓流空軍，這次補選練兵讓民進黨恢復戰鬥信心，不再聞「韓」色變。

不過，韓國瑜全台大輔選，民進黨出動府院黨大軍才勉強鎮住韓流，民進黨立委當選人余天坦言，「被韓國瑜嚇到差點閃屎」。韓流威力絕對不容小覷，對明年總統和立委大選仍有一定影響。

台南、三重選區被形容是「掘土三尺都是綠色」，國民黨能緊咬民進黨，主要就是靠韓國瑜加持。觀察韓流輔選造勢，每一場固然人潮洶湧，但從南到北都出現類似現象，就是韓國瑜一現身就現場沸騰，「選總統」此起彼落，當韓一退場，人潮就像洩了氣的皮球。謝龍介畢竟不是韓國瑜，就算韓流再強，「韓粉」也不會變「龍粉」。

坦言之，國民黨這次有強力助手韓國瑜，但民進黨真正的對手卻不是韓國瑜。這次補選結果已證明，韓粉「非韓不可」，但他們不一定支持國民黨候選人，如果主角換成韓國瑜，結果會不會大不同？

立委補選落幕，正式揭開二○二○大選序幕，補選是對藍綠的重新檢驗，不論是抬轎或坐轎，韓國瑜仍是明年大選的關鍵人物。